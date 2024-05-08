„Такая бледная“: Пэрис Хилтон собирается намазать свою дочь автозагаром

Накануне актриса поделилась с подписчиками своей страницы в Сети новым роликом с дочкой. На размещенных кадрах Пэрис Хилтон позировала с малышкой на руках, параллельно рассуждая о том, что Лондон слишком бледная.

„Вчера вечером я сделала спрей-загар. Мне нравится быть загорелой. Но я не подумала о тебе. Ты такая бледная“, — сказала Пэрис Хилтон на камеру, уточнив, что это всего лишь шутка.

Однако в подписи к снимку знаменитость выразила явное желание поскорее научить наследницу пользоваться автозагаром: „Мечтаю о днях, когда смогу научить Лондон искусству спрей-загара!“.

Поклонники Пэрис Хилтон такой порыв души не очень-то и оценили. Многие посчитали, что малышке еще долго нельзя будет пользоваться подобными средствами.