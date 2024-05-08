Шоубиз
08.05.2024, 15:07

„Такая бледная“: Пэрис Хилтон собирается намазать свою дочь автозагаром

 
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
ФОТО: Rich Pedroncelli | Scanpix

43-летняя светская львица Пэрис Хилтон — мама двоих детей. Старший сын знаменитости Феникс родился в январе 2023-го, а младшая дочь Лондон появилась на свет в ноябре того же года. Звезда фильма „Блондинка в шоколаде“ не скрывает, что детей для них с мужем выносила суррогатная мать.

Накануне актриса поделилась с подписчиками своей страницы в Сети новым роликом с дочкой. На размещенных кадрах Пэрис Хилтон позировала с малышкой на руках, параллельно рассуждая о том, что Лондон слишком бледная.

„Вчера вечером я сделала спрей-загар. Мне нравится быть загорелой. Но я не подумала о тебе. Ты такая бледная“, — сказала Пэрис Хилтон на камеру, уточнив, что это всего лишь шутка.

Однако в подписи к снимку знаменитость выразила явное желание поскорее научить наследницу пользоваться автозагаром: „Мечтаю о днях, когда смогу научить Лондон искусству спрей-загара!“.

Поклонники Пэрис Хилтон такой порыв души не очень-то и оценили. Многие посчитали, что малышке еще долго нельзя будет пользоваться подобными средствами.

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