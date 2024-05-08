Бритни Спирс рассказала о возможной операции после драки с бойфрендом

Исполнительница опровергла информацию о том, что у нее случился «срыв».

«Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была такой дикой, какой ее изображают! В любом случае с моей ногой действительно произошла какая-то фигня, и мне, возможно, придется сделать операцию... Скрестим пальцы, надеюсь, что нет», — поделилась она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным Солизом. По данным источника, звезда угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала и плакала. Очевидцы заметили порезы на ее теле и вызвали полицию и медиков. К ним певица вышла почти без одежды, прикрываясь подушкой и одеялом. Позже сама Спирс назвала новости фейковыми.