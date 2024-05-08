Шоубиз
08.05.2024, 08:55

Скончался эстонский актер Эвальд Аавик

 
Evald Aavik sai 2016. aasta jaanuaris audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemiate kategoorias elutööpreemia.
Evald Aavik sai 2016. aasta jaanuaris audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemiate kategoorias elutööpreemia.
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Актер Эвальд Аавик скончался в возрасте 83 лет, пишет Тартуский Новый театр.

Аавик родился в 1941 году в Курессааре. В 1965 году он окончил учебную студию Ванемуйне по актерскому мастерству.

Он работал в театре Ванемуйне, театре Угала и Государственном молодежном театре ЭССР. Начиная с 2008 года он часто участвовал в постановках Тартуского Нового театра.

В 2016 году Аавик получил награду за жизненные достижения от Эстонского капитала культуры.

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