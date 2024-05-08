Скончался эстонский актер Эвальд Аавик

Аавик родился в 1941 году в Курессааре. В 1965 году он окончил учебную студию Ванемуйне по актерскому мастерству.

Он работал в театре Ванемуйне, театре Угала и Государственном молодежном театре ЭССР. Начиная с 2008 года он часто участвовал в постановках Тартуского Нового театра.

В 2016 году Аавик получил награду за жизненные достижения от Эстонского капитала культуры.