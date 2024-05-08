Концертный сезон „Ванемуйне“ завершит сезон премьерой произведения Юло Кригула

Заключительный концерт сезона начнется с представления новых эстонских композиций: в премьерном исполнении прозвучит сочинение Юло Кригула „Studium“, которое композитору заказал Ристо Йоост. Дирижер хотел, чтобы произведение по возможности было связано именно с Тарту, его историей и городским пространством.

„Мне самому было интересно такое направление в творчестве, когда произведение рождается из конкретного контекста или непосредственно связано с окружающим пространством и историей. Размышляя над этим, я погрузился в музыкальное пространство, где Тарту отведено важное место“, – так описал процесс рождения нового произведения композитор Юло Кригул.

„Studium“ использует материал и методы симфоний Эдуарда Тубина. „Произведение можно считать симфоническим этюдом творчества Эдуарда Тубина, а по жанру – увертюрой ко всем симфониям Тубина“, – добавил композитор.

Помимо премьеры произведения Юло Кригула, на концерте прозвучат сочинения немецких композиторов эпохи романтизма. Второй скрипичный концерт Феликса Мендельсона для скрипки с оркестром представит в роли солиста Ханс Кристиан Аавик. Финальным аккордом на закрытии сезона станет исполнение Первой симфонии Иоганнеса Брамса.

„Отрадно, что концертный зал „Ванемуйне“ продолжает выполнять роль организатора и промоутера культурных мероприятий самого высокого уровня в городе Тарту и на юге Эстонии. Сезон 2023–2024 стал для нас важной вехой – мы отмечаем четверть века в составе дружной семьи Eesti Kontsert. Оценивая весь сезон, можно еще раз подтвердить, что тартусцы являются очень активными потребителями культуры: они ценят национальное культурное наследие, культуру меньшинств, мировое наследие и классическую музыку“, – отметил директор концертного зала „Ванемуйне“ Сандер Тамм.

Закрытие сезона концертного зала и симфонического оркестра „Ванемуйне“ состоится в пятницу, 10 мая, в 19:00. Концерт подготовлен в сотрудничестве с театром „Ванемуйне“.