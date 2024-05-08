ФОТО | Скандал на „Евровидении“: исполнители выражают поддержку Палестине в своих номерах, организаторы жестко отреагировали

В этом году на „Евровидении“ остро встала тема поддержки Палестины. Обсуждалось как участие в конкурсе Израиля, так и наличие главного спонсора, компании Morrocanoil, которая производит свою продукцию в Израиле. Некоторое время назад появились предположения, что, поскольку Morrocanoil выделяет много денег на „Евровидение“, Израиль не будет отстранен от участия в конкурсе. Вчера, во время первого полуфинала, на улицах города, принимающего конкурс в этом году, прошла акция в поддержку Палестины.