ФОТО | Скандал на „Евровидении“: исполнители выражают поддержку Палестине в своих номерах, организаторы жестко отреагировали(31)
Во вторник вечером на конкурсе „Евровидение“ ирландский исполнитель Bambie Thug и бывший представитель Швеции Эрик Сааде включили в свои выступления элементы в поддержку Палестины. Если организаторам „Евровидения“ удалось помешать Bambie Thug продемонстрировать поддержку Палестины, то в случае со шведским певцом они этого не сделали и позже осудили его действия. Тем временем на улицах Мальмё проходят протесты с палестинскими флагами.
В этом году на „Евровидении“ остро встала тема поддержки Палестины. Обсуждалось как участие в конкурсе Израиля, так и наличие главного спонсора, компании Morrocanoil, которая производит свою продукцию в Израиле. Некоторое время назад появились предположения, что, поскольку Morrocanoil выделяет много денег на „Евровидение“, Израиль не будет отстранен от участия в конкурсе. Вчера, во время первого полуфинала, на улицах города, принимающего конкурс в этом году, прошла акция в поддержку Палестины.