УЖЕ ЗАВТРА | Роскошный концерт и церемония награждения: на площади Вабадузе отметят День Европы

«В этом году День Европы обретает для нас особое значение, поскольку Эстония отмечает 20-летие членства в ЕС и НАТО. В этот день мы приглашаем всех желающих присоединиться как к серьезным дискуссиям, так и к развлечениям. Членство в Европейском союзе делает Эстонию сильнее и успешнее», - сказала глава представительства Европейской комиссии в ЭстонииВивиан Лоонела.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский приглашает всех горожан вместе отметить День Европы на площади Вабадузе. «Мероприятия, приуроченные к этому дню, позволяют нам собраться вместе и еще раз убедиться в том, что мы разделяем общие ценности и радуемся общим достижениям. Это прекрасная возможность показать, насколько значима для нас принадлежность к Европейскому союзу и НАТО, а также отметить эту историческую веху в обществе других жителей Таллинна и своих близких. Приглашаем всех принять участие и разделить радость этого события!»

Празднование Дня Европы в Таллинне начнется в 9 утра с игры по спортивному ориентированию, к участию в которой приглашаются школьные классы и молодежные организации Кайтселийта. Все контрольные пункты расположены у государственных учреждений и посольств стран ЕС, многие из которых в этот день открыты для посещения. Главный приз игры – экскурсия стоимостью 2 000 евро для всего класса. Подробнее: www.euroopapäev.ee.

С 13:15 до 14:15 на портале ERR можно будет посмотреть трансляцию семинара «Моя Эстония, моя Европа. 20 лет спустя». Темой обсуждения станут достижения Эстонии и ее будущие перспективы в Европейском союзе. В дискуссии примут участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ведущий дискуссии – журналист Йоханнес Тралла. На семинаре будут объявлены обладатели титулов «Европеец года», а также «Европеец, внесший за последние 20 лет значительный вклад в продвижение Эстонии в Европейском союзе».