УЖЕ ЗАВТРА | Роскошный концерт и церемония награждения: на площади Вабадузе отметят День Европы(2)
1 мая этого года Эстония отметила 20-летие членства в Европейском союзе и НАТО. В честь этого события в День Европы, 9 мая, в 18:00 в Таллинне на площади Вабадузе состоится концерт „Наша Европа. Наш НАТО“, на котором выступят Bedwetters, nublu и Gameboy Tetris, а такжеTommy Cash. Кроме того, в течение дня пройдут различные тематические мероприятия.
«В этом году День Европы обретает для нас особое значение, поскольку Эстония отмечает 20-летие членства в ЕС и НАТО. В этот день мы приглашаем всех желающих присоединиться как к серьезным дискуссиям, так и к развлечениям. Членство в Европейском союзе делает Эстонию сильнее и успешнее», - сказала глава представительства Европейской комиссии в ЭстонииВивиан Лоонела.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский приглашает всех горожан вместе отметить День Европы на площади Вабадузе. «Мероприятия, приуроченные к этому дню, позволяют нам собраться вместе и еще раз убедиться в том, что мы разделяем общие ценности и радуемся общим достижениям. Это прекрасная возможность показать, насколько значима для нас принадлежность к Европейскому союзу и НАТО, а также отметить эту историческую веху в обществе других жителей Таллинна и своих близких. Приглашаем всех принять участие и разделить радость этого события!»
Празднование Дня Европы в Таллинне начнется в 9 утра с игры по спортивному ориентированию, к участию в которой приглашаются школьные классы и молодежные организации Кайтселийта. Все контрольные пункты расположены у государственных учреждений и посольств стран ЕС, многие из которых в этот день открыты для посещения. Главный приз игры – экскурсия стоимостью 2 000 евро для всего класса. Подробнее: www.euroopapäev.ee.
С 13:15 до 14:15 на портале ERR можно будет посмотреть трансляцию семинара «Моя Эстония, моя Европа. 20 лет спустя». Темой обсуждения станут достижения Эстонии и ее будущие перспективы в Европейском союзе. В дискуссии примут участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ведущий дискуссии – журналист Йоханнес Тралла. На семинаре будут объявлены обладатели титулов «Европеец года», а также «Европеец, внесший за последние 20 лет значительный вклад в продвижение Эстонии в Европейском союзе».
В 15:00 с башни церкви Святого Иоанна прозвучит гимн Евросоюза, а на флагштоке Монумента победы в Освободительной войне будут торжественно подняты флаги ЕС и НАТО. В мероприятии примет участие представители правительства ЭР и посольств стран Евросоюза.
С 15:00 до 18:00 на площади Вабадузе для всех желающих открыта зона мероприятий «Наша Европа. Наш НАТО» с участием посольств стран ЕС, организаций, связанных с ЕС, а также ведомств, обеспечивающих внутреннюю безопасность Эстонии – Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Кайтселийта и Сил обороны. Посетители смогут узнать больше о культуре и кулинарии стран ЕС, ознакомиться с различной техникой, а также посетить палатки с тематическими выставками. Полицейские собаки продемонстрируют зрителям свои навыки. В палатке Евросоюза будет открыто кафе Slava Ukraina, миссией которого является поддержка Украины и украинцев. Музыкальное настроение создаст военный оркестр.
С 18:00 до 21:00 на площади Вабадузе состоится бесплатный концерт «Наша Европа. Наш НАТО» на котором выступят Bedwetters, nublu и Gameboy Tetris, а такжеTommy Cash. С 19:30 до 21:00 трансляцию концерта можно посмотреть на каналах ETV и ETV+.
По случаю юбилея представительство Европейской комиссии в Эстонии в сотрудничестве с Госканцелярией выпускает книгу «Моя Эстония, Моя Европа. 20 лет спустя». Это издание предлагает взгляд на путь Эстонии в Европейский союз через рассказы людей, которые принимали в нем непосредственное участие. Специально для книги свое интервью дали многие знаменитые люди, среди которых премьер-министр Кая Каллас, президент Керсти Кальюлайд и предприниматель Стен Тамкиви. Среди авторов эссе - известный писатель Тыну Ыннепалу, а также молодая студентка Анна Милена Линдер.
С конца апреля в парке Таммсааре проходит выставка «Моя Эстония, моя Европа». Экспозиция акцентирует внимание на преимуществах, которые принесла Эстонии принадлежность к Европейскому союзу, и на тех аспектах, которые могут оставаться незамеченными в повседневной жизни.
Подробная информация о мероприятиях в честь Дня Европы доступна на сайте www.euroopapäev.ee.
Эстония стала членом ЕС в 2004 году. День Европы отмечается ежегодно 9 мая, в годовщину принятия исторической Декларации Шумана.
Мероприятия в честь Дня Европы организуют Министерство иностранных дел, представительство Европейской комиссии в Эстонии, канцелярия Европейского парламента, Государственная канцелярия и Центр государственных вспомогательных служб, а также ряд других организаций.