Концерт, забег, тематические дни и ярмарка: Май в Хааберсти обещает быть насыщенным событиями

Заместитель старейшины района Хааберсти Юлия Прокопчук отметила, что май в районе насыщен событиями, предлагая жителям множество мероприятий на любой вкус. "В этом году мы отмечаем 50-летие Вяйке-Ыйсмяэ, в связи с этим планируется больше разнообразных мероприятий, чем обычно," - сказала она.

В субботу, 18 мая, в Центре деятельности Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) состоится День гражданина, Событие пройдёт с 11:00 до 15:00. На мероприятии выступят коллективы, работающие в Центре деятельности, и будет открыто кафе. На открытой площадке будет работать блошиный рынок. Кроме того, будет возможность участвовать в мастер-классе по садоводству и мастер-классе по фотографии. Блошиный рынок пройдёт на улице, и для размещения товаров просим использовать свой стол или коврик для пикника. Вход свободный.

В воскресенье, 19 мая, жителям Хааберсти предоставляется возможность бесплатно сдать опасные отходы и годные к использованию вещи. Дополнительная информация о мероприятии доступна здесь: https://fb.me/e/2bi7bTDFC

День донора в Хааберсти, организованный Региональным центром крови при поддержке управы района Хааберсти и Центра деятельности Хааберсти, состоится во вторник, 21 мая. Всех добровольцев ожидают с 14:30 до 18:00 в Центре деятельности Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24). Дополнительная информация о сдаче крови доступна здесь: www.verekeskus.ee

Все маленькие любители бега приглашаются в субботу 25 мая с 10:00 до 12:15 на стадион Русской гимназии Хааберсти, где состоится детский народный забег, посвященный 50-летию Вяйке-Ыйсмяэ. Участие бесплатное. Дополнительная информация и регистрация по ссылке https://programm.ee/uritus/laste-rahvajooks-vaike-oismae-50/