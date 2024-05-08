Стоит ли Эстонии волноваться? Вопреки всем прогнозам Польша не прошла в финал и вошла в историю „Евровидения“

Если прошлом году Польша на „Евровидении“ заняла третье место, то во вторник вечером полякам пришлось смириться тем, что они даже не прошли в финал. Им было вдвойне обиднее из-за того, что все прогнозы твердили о том, что участие польской певицы Луну в финале казалось предрешенным: букмекеры оценивали ее шансы на участие в финале в целых 82%. С таким процентом она должна была занять восьмое место в первом полуфинале.

Однако Польша в финал не прошла, а значит Луна вошла в историю знаменитой букмекерской конторы Eurovision World. Ведь за всю историю рейтингов ни одна страна с такими высокими шансами на прохождение в финал не выбывала из конкурса. Eurovision World начал составлять основную таблицу прогнозов в 2015 году.

Австралия также не прошла в финал, но в их случае не было особо уверенных прогнозов, что они пройдут дальше. Однако за несколько часов до начала полуфинала Австралия вырвала у Сербии последнее, то есть 10-е, место в таблице прогнозов. Однако жюри и телезрители решили отправить в финал Тею Дору из Сербии.

На момент написания статьи Эстонии также пророчили десятое место во втором полуфинале. Шансы 5Miinust и Puuluup на выход в финал оцениваются в 70%, что означает, что шансы Эстонии значительно ниже, чем были у Польши. Возможно, стоит опасаться - пройдем ли мы в итоге в финал? Все станет ясно вечером 9 мая.