Стало известно, кто представит Эстонию на „Детском Евровидении – 2024“

Победительницей „Звездной сцены“ стала 13-летняя Аннабелле Атс из Тартумаа, которая занимается музыкой с шести лет. Она обучается в музыкальной школе по классу фортепиано. Кроме того, учится сольному пению в певческой студии и очень успешно участвует во многих эстонских и международных музыкальных конкурсах. Ей нравится все, что связано с музыкой.