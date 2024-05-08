Стало известно, кто представит Эстонию на „Детском Евровидении – 2024“
В воскресенье, 5 мая, победителем финала передачи „Звездная сцена“ (Tähtede lava) для певцов от 11 до 13 лет стала Аннабелле Атс, которая представит Эстонию на „Детском Евровидении“, сообщает rus.err.ee.
Победительницей „Звездной сцены“ стала 13-летняя Аннабелле Атс из Тартумаа, которая занимается музыкой с шести лет. Она обучается в музыкальной школе по классу фортепиано. Кроме того, учится сольному пению в певческой студии и очень успешно участвует во многих эстонских и международных музыкальных конкурсах. Ей нравится все, что связано с музыкой.
В финале Аннабелле сольно исполнила композицию „The House of The Rising Sun“. А вместе с Кяртом Сеппом она спела песню Имре Соояэра „Над водой“ (Üle vee).
В финале, помимо Атс, участвовали Тристан Эрик Тенисте, Карл-Марккус Ребане и Милана Файзуллова.
Победитель определялся путем сложения голосов жюри и зрителей. Выступления юных певцов оценивали педагог пения и музыки Сирье Меделль, дирижер и педагог пения Кадри Хунт, музыкант Роберт Линна, музыкант и автор песен Эверт Сундья, хореограф Элис Александриди и главный организатор детского джазового фестиваля Kräsh Марис Альясте.
„Детское Евровидение“ пройдет в конце года в Испании.