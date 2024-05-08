Шоубиз
08.05.2024, 18:58

ФОТО и ВИДЕО из Мальмё | Успех! 5Miinust и Puuluup изменили выступление и заставили публику кричать от восторга

 
5MIINUSE ja Puuluubi šõu lavaproov Malmös
5MIINUSE ja Puuluubi šõu lavaproov Malmös
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Хотя 5Miinust и Puuluup выйдут на сцену „Евровидения“ лишь завтра, когда состоится второй полуфинал, но сегодня представителям Эстонии придется выступить аж два раза. Первый раз - показательное выступление для прессы, а второй - для жюри разных стран, на основе чего жюри выставят свои баллы.

Сценическое выступление 5Miinust и Puuluup претерпело изменение, и наконец исполнителям удалось выступить успешно. В конце номера исполнители выстраиваются в ряд и затем начинают разбегаться. В то время на экране сзади показываются ранее снятые кадры того, как они танцуют народный танец.

Как сообщает журналист Kroonika, присутствовавший во время первого выступления, арена отреагировала на номер эстонцев восторженными криками и овациями.

Во втором полуфинале Эстония выйдет на сцену по д счастливым номером 13.

Порядок выступлений во втором полуфинале

1. Мальта / Sarah Bonnici - Loop

2. Албания / BESA - TITAN

3. Греция / Marina Satti - ZARI

4. Швейцария / Nemo - The Code

5. Чехия / Aiko - Pedestal

Автоматически проходящая в финал Франция / Slimane - Mon amour

6. Австрия / Kaleen - We Will Rave

7. Дания / SABA - SAND

8. Армения / LADANIVA - Jako

9. Латвия / Dons - Hollow

Автоматически проходящая в финал Испания / Nebulossa - ZORRA

10. Сан Марино / MEGARA - 11:11

11. Грузия / Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Бельгия / Mustii - Before The Party’s Over

13. Эстония / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Juba finaali pääsenud Itaalia / Angelina Mango - La Noia

14. Израиль / Eden Golan - Hurricane

15. Норвегия / Gåte - Ulveham

16. Нидерланды / Joost Klein - Europapa

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