ФОТО и ВИДЕО из Мальмё | Успех! 5Miinust и Puuluup изменили выступление и заставили публику кричать от восторга
Хотя 5Miinust и Puuluup выйдут на сцену „Евровидения“ лишь завтра, когда состоится второй полуфинал, но сегодня представителям Эстонии придется выступить аж два раза. Первый раз - показательное выступление для прессы, а второй - для жюри разных стран, на основе чего жюри выставят свои баллы.
Сценическое выступление 5Miinust и Puuluup претерпело изменение, и наконец исполнителям удалось выступить успешно. В конце номера исполнители выстраиваются в ряд и затем начинают разбегаться. В то время на экране сзади показываются ранее снятые кадры того, как они танцуют народный танец.
Как сообщает журналист Kroonika, присутствовавший во время первого выступления, арена отреагировала на номер эстонцев восторженными криками и овациями.
Во втором полуфинале Эстония выйдет на сцену по д счастливым номером 13.
Порядок выступлений во втором полуфинале
1. Мальта / Sarah Bonnici - Loop
2. Албания / BESA - TITAN
3. Греция / Marina Satti - ZARI
4. Швейцария / Nemo - The Code
5. Чехия / Aiko - Pedestal
Автоматически проходящая в финал Франция / Slimane - Mon amour
6. Австрия / Kaleen - We Will Rave
7. Дания / SABA - SAND
8. Армения / LADANIVA - Jako
9. Латвия / Dons - Hollow
Автоматически проходящая в финал Испания / Nebulossa - ZORRA
10. Сан Марино / MEGARA - 11:11
11. Грузия / Nutsa Buzaladze - Firefighter
12. Бельгия / Mustii - Before The Party’s Over
13. Эстония / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Juba finaali pääsenud Itaalia / Angelina Mango - La Noia
14. Израиль / Eden Golan - Hurricane
15. Норвегия / Gåte - Ulveham
16. Нидерланды / Joost Klein - Europapa