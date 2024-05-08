ФОТО и ВИДЕО из Мальмё | Успех! 5Miinust и Puuluup изменили выступление и заставили публику кричать от восторга

Хотя 5Miinust и Puuluup выйдут на сцену „Евровидения“ лишь завтра, когда состоится второй полуфинал, но сегодня представителям Эстонии придется выступить аж два раза. Первый раз - показательное выступление для прессы, а второй - для жюри разных стран, на основе чего жюри выставят свои баллы.