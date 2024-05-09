09.05.2024, 08:00
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | В девятый раз ставший отцом Урмас Сыырумаа – о наследстве: „Заработать большие деньги и разделить их между детьми - не разумно“(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я решил, что буду делать кувырки вместе со всеми своими детьми и внуками“, - говорит Урмас Сыырумаа в интервью журналу Kroonika. Бизнесмен поддерживает себя в хорошей форме с помощью даосизма - соответствующих упражнений и образа жизни.
Встречаемся с Урмасом Сыырумаа (62 года) ранним субботним утром в центре даосизма в столичном районе Ротерманни. Город почти безлюден. От запаха пирожков, доносящегося из расположенной неподалеку пекарни, начинают течь слюни. Хочется пойти именно туда, но вместо этого мы отправляемся в зал йоги, где в течение двух часов будем выполнять различные упражнения.