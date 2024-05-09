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09.05.2024, 08:00

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | В девятый раз ставший отцом Урмас Сыырумаа – о наследстве: „Заработать большие деньги и разделить их между детьми - не разумно“

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ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

„Я решил, что буду делать кувырки вместе со всеми своими детьми и внуками“, - говорит Урмас Сыырумаа в интервью журналу Kroonika. Бизнесмен поддерживает себя в хорошей форме с помощью даосизма - соответствующих упражнений и образа жизни.

Встречаемся с Урмасом Сыырумаа (62 года) ранним субботним утром в центре даосизма в столичном районе Ротерманни. Город почти безлюден. От запаха пирожков, доносящегося из расположенной неподалеку пекарни, начинают течь слюни. Хочется пойти именно туда, но вместо этого мы отправляемся в зал йоги, где в течение двух часов будем выполнять различные упражнения.

Бизнесмен поставил перед собой задачу донести даосские практики до всех, кто хочет заботиться о себе. С 10 по 16 мая в Pühali Hea Elu Keskus он будет принимать своего учителя и основателя системы лечебного даосизма Мантека Чиа (80 лет). Желающие принять участие в тренингах могут прийти послушать мастера и позаниматься с ним.

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