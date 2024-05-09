БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | В девятый раз ставший отцом Урмас Сыырумаа – о наследстве: „Заработать большие деньги и разделить их между детьми - не разумно“

Встречаемся с Урмасом Сыырумаа (62 года) ранним субботним утром в центре даосизма в столичном районе Ротерманни. Город почти безлюден. От запаха пирожков, доносящегося из расположенной неподалеку пекарни, начинают течь слюни. Хочется пойти именно туда, но вместо этого мы отправляемся в зал йоги, где в течение двух часов будем выполнять различные упражнения.

Бизнесмен поставил перед собой задачу донести даосские практики до всех, кто хочет заботиться о себе. С 10 по 16 мая в Pühali Hea Elu Keskus он будет принимать своего учителя и основателя системы лечебного даосизма Мантека Чиа (80 лет). Желающие принять участие в тренингах могут прийти послушать мастера и позаниматься с ним.