Король Карл III отказал сыну Гарри во встрече: стала известна причина

Ранее предполагалось, что у Гарри также состоится короткая встреча с отцом королем Карлом, о которой герцог просил на месяц до своего визита. Но теперь стало известно, что король Карл слишком занят, чтобы увидеться с младшим сыном.

Как пишет express.co.uk, король Карл мог легко найти время, чтобы увидеться с принцем Гарри во время его визита в Лондон, поскольку его сын попросил его о встрече несколько недель назад. Но по неизвестным причинам не хочет этого делать.

Однако сегодня планируется визит Карла на вечеринку в саду Букингемского дворца. Представитель принца Гарри сообщил, что герцог, конечно, понимает график своего отца и надеется на встречу с ним в ближайшее время.

Напомним, в последний раз Гарри ездил в Великобританию еще в феврале, узнав, что у его отца диагностировали рак, но им удалось встретиться всего на 45 минут. Гарри после визита в Лондон сразу же отправится в поездку в Нигерию вместе с женой Меган Маркл.