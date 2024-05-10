Муж „Миссис России“ угрожает отправить ее в психушку и отобрать дочь

Наталья Оскар получила титул „Миссис России мира“ в 2023 году. Тогда за звание первой красавицы боролись боролись боролись 83 участницы, самой старшей из которых было 62 года.

Победительница получила приз — отдых на Бали с проживанием в роскошном отеле. Вот только сразу после того, как Наталья получила заветную корону, в Сети разразился настоящий скандал — зрители были уверены, что победа досталась Оскар благодаря влиятельному супругу.

Муж звезды — миллиардер Роман Безматерных. У него целая бизнес-империя, связанная с продажей стройматериалов. Он всячески поддерживал супругу на протяжении всего ее творческого пути. В том числе и на конкурсе красоты.

Однако участницу поддержала организатор конкурса „Миссис Россия мира“ Ирина Кирсанова. Она заступилась за 33-летнюю победительницу и уверила общественность, что деньги мужа не сыграли никакой роли в присуждении титула Наталье.

„Все участницы замужние, с детьми. На сцене мы увидели обычную статистическую женщину со своими формами. Не все были супервысоких параметров. И это очень понравилось людям. В жизни Наталья очень умная! Все жюри проголосовало за нее“, — поделилась Ирина.

После конкурса победительница сосредоточилась на своей музыкальной карьере. Ее также приглашали на другие конкурсы красоты, о чем она часто говорила в своем блоге. С не меньшим энтузиазмом „Миссис России“ рассказывала про своего мужа. Счастливые кадры из совместных путешествий, планы на рождение второго ребенка (пара уже воспитывает дочь Монику) — все это находило отражение на страничке Натальи.

Именно поэтому новости о разладе в семье немало удивили подписчиков. О разводе с Романом Наталья сообщила в своем блоге. Она показала пугающие скриншоты их переписки.

„А вот тебя лишить родительских прав и в психушку посадить попробую. Песни все мои. Я деньги перечислял, поэтому права на них мои, судиться будем. Готовятся пять исков на все, что ты у меня забрала, бандитка“, — угрожает жене мужчина.