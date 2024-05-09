ФОТО ИЗНУТРИ | Орбакайте выставила на продажу особняк Пугачевой

Трехэтажный дом был построен Аллой Пугачевой, которая позднее подарила его Кристине. Он находится на Истринском водохранилище в дачном поселке Малые Бережки. Резиденция, площадь которой составляет 760 квадратных метров, выполнена в классическом дворцовом стиле. На продажу поместье было выставлено в конце апреля, а получить за него Кристина рассчитывает 1,25 млн евро.

Внутри дом под стать его дворцовой наружности. В распоряжении будущих хозяев окажутся кухня, столовая, гостиная с камином, 5 больших спален и несколько кабинетов. Для развлечений и отдыха предназначена специальная зона площадью 160 квадратных метров с панорамными окнами, баром и бильярдной. Также в доме есть хаммам, бассейн и даже кинотеатр на цокольном этаже. Для машин — гараж на 3 автомобиля, а для комфортного перемещения между этажами — лифт. Озелененная территория поместья занимает 80 квадратных метров, на которых расположились спортивная и детская площадки, зона барбекю. Есть и отдельное здание для персонала и охраны.

У усадьбы также в наличии свой пирс для выхода к воде, который стал камнем преткновения между Пугачевой с Орбакайте и бизнесменом Анатолием Рыськовым. В 2023 году он подал на исполнительниц в суд с требованием снести пирс и обеспечить свободный доступ к береговой полосе. Но новые жильцы могут не переживать: суд отклонил иск Рыськова и пирс остался на своем законном месте.