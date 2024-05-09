Пластический хирург объяснил, почему Бен Аффлек не делал себе подтяжку лица. А что делал?

Джей Ло и Бен Аффлек не зря считаются одной из самых эффектных пар мира. За ними следят особенно пристально, каждый выход в свет супругов не проходит незамеченным, но не только красные дорожки привлекают публику. Стоит Лопес и Аффлеку появиться на городских улицах, чтобы прогуляться и выпить кофе, как они тут же становятся центром притяжения. Так что неудивительно, что поклонники знают кумиров настолько хорошо, что отслеживают малейшие изменения в их внешности.

Недавно певица вышла на красную дорожку Met Gala, Лопес блистала в самом центре Манхэттена в кутюрном платье от Schiaparelli, блистала во всех смыслах — певица очень сильно похудела. Бен Аффлек почему-то не пришел поддержать жену, хотя прибыл к месту мероприятия вместе с ней.

Пока одни обсуждали новые формы Лопес, другие всматривались в „обновленное“ лицо Аффлека. Недавно он выступил на Netflix Is a Joke Fest. На снимках с мероприятия Бен выглядел моложе обычного, из-за чего его поклонники решили, что он сделал подтяжку лица.

Пластический хирург не согласен с поклонниками артиста — омоложение Бена Аффлека вовсе не связано с подтяжкой.

„Если сравнивать его последние снимок с кадрами из прошлого, разница есть, но я не думаю, что были применены радикальные хирургические техники. Какой-то серьезной операции, скорее всего, не было. на тканях нет следов, которые бы указывали на это.

Не забывайте, что современные мужчины, собственно мужчины такого уровня, ухаживают за собой. Так что возможно он прибегает к аппаратной косметологии, могут быть нити, массажи“

А вот подтяжку актер, скорее всего не делал. Вау-эффект обеспечила и смена образа. Аффлек сбрил бороду и сразу же сбросил почти десяток лет.

„На фотографиях, где Аффлек чисто выбрит, он выглядит гораздо моложавее. Борода, на мой взгляд, это всегда добавление возраста и не совсем эстетично для мужчины“, — рассудил врач.

Так что актеру остается только поблагодарить природу за то, что он не нуждается в кардинальном улучшайзинге.