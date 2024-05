Умер грэмминосный композитор Билл Холман

Американский композитор Билл Холман скончался в возрасте 96 лет. Музыкант трижды получал премию „Грэмми“: за аранжировки джазовых композиций Билли Стрэйхорна Take The ’A’ Train и Телониуса Монка Straight, No Chaser, а также за собственное сочинение A View From The Side.