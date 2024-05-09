Умер грэмминосный композитор Билл Холман

Уиллис Леонард «Билл» Холман родился в 1927 году в Калифорнии. Инженер по образованию, он тем не менее увлекался музыкой с детства и решил сфокусироваться на творчестве в конце 1940-х. Холман поступил в музыкальный колледж в Уэстлейке и прошел прослушивание на место тенор-саксофониста у Стэна Кентона, руководителя джазового оркестра. Впоследствии артист сотрудничал с бэндом около 27 лет, работая в качестве композитора и аранжировщика.