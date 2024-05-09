09.05.2024, 10:04
Gameboy Tetris считает своих детей скорее эстонцами, чем русскими: „Они эстонцы на все сто, просто говорят еще и по-русски“(71)
ФОТО: Kuvatõmmis/ERR
Павел Бочаров, он же Gameboy Tetris, рассказал Ringvaade о том, как отцовство вдохновило его на скорый выход дебютного альбома. Однако Павел не захотел комментировать рождение своего третьего ребенка.
В передаче Бочаров признался, хотя и несколько нерешительно, что по-прежнему считает себя скорее эстонцем, чем русским. „Но я понял, что одного языка недостаточно. Я чувствую, что мне не хватает некоторых слоев, которые на самом деле являются повседневными вещами. Например, если кто-то начинает играть какие-то старые эстонские песни, которые я вообще не знаю... то все в группе как-то косо смотрят на меня - мол, как это можно не знать“.