Шоубиз
09.05.2024, 10:04

Gameboy Tetris считает своих детей скорее эстонцами, чем русскими: „Они эстонцы на все сто, просто говорят еще и по-русски“

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Pavel Botšarov ehk gameboy tetris
Pavel Botšarov ehk gameboy tetris
ФОТО: Kuvatõmmis/ERR

Павел Бочаров, он же Gameboy Tetris, рассказал Ringvaade о том, как отцовство вдохновило его на скорый выход дебютного альбома. Однако Павел не захотел комментировать рождение своего третьего ребенка.

В передаче Бочаров признался, хотя и несколько нерешительно, что по-прежнему считает себя скорее эстонцем, чем русским. „Но я понял, что одного языка недостаточно. Я чувствую, что мне не хватает некоторых слоев, которые на самом деле являются повседневными вещами. Например, если кто-то начинает играть какие-то старые эстонские песни, которые я вообще не знаю... то все в группе как-то косо смотрят на меня - мол, как это можно не знать“.

„Килька и черный хлеб мне немного чужды, но я очень люблю кровяные колбаски с брусничным вареньем“, - добавил рэпер.

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