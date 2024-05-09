Одна из самых известных эстонских драг-квин стала радиоведущей: я не боюсь критики

Драг - это вид искусства, в котором человек одевается таким образом, чтобы имитировать гендерную идентичность противоположного пола. Драг-образы обычно характеризуются ярким, кричащим макияжем, большими париками и безумно смелыми костюмами. В этом образе исполняются различные сценические номера - наиболее популярны пародии на известных артистов, но также исполняются и стенд-ап номера. Сегодня Вилита и ее партнер Нордика являются одними из самых популярных и любимых драг-королевами в Эстонии.

Как Вилита получила такое эксклюзивное предложение стать ведущей радиошоу? „Это была захватывающая история! Утром я ехал на работу, слушала на KISS FM свою песню „All Parts Of Me“ и подумал, что было бы очень круто стать радиоведущим. После обеда я получил предложение от KISS FM. Я думаю, что мысли материализуются. Я не раздумывал ни секунды и сразу же согласился“, - рассказывает он Sky.

Это не просто музыкальное шоу. „В моих программах вы можете увидеть не только известные имена из мира развлечений, но и новые, которые очень примечательны и определенно могли бы привлечь больше внимания“, - говорит он.