09.05.2024, 12:39
ВИДЕО | Опасная ситуация на Лаагна теэ взбудоражила граждан. Полиция: „Мы очень хотим пообщаться с их родителями“(20)
ФОТО: Erakogu
Вчера вечером на Лаагна теэ произошел странный инцидент, который попал на видео бдительного прохожего - подростки по необъяснимой причине решили выложить в ряд камни прямо на проезжей части. Очевидец вызвал полицию.
В Сети стало распространяться видео, на котором подростки нашли себе довольно странное, а главное, опасное занятие. Девочка начала выкладывать на дороге в ряд камни, тем самым создав опасность для движения транспортных средст, а с учетом того, что ограничения скорости на данном этапе дороге 70 км/ч, подобная шутка могла обернуться трагедией.