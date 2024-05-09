ВИДЕО | Опасная ситуация на Лаагна теэ взбудоражила граждан. Полиция: „Мы очень хотим пообщаться с их родителями“

В Сети стало распространяться видео, на котором подростки нашли себе довольно странное, а главное, опасное занятие. Девочка начала выкладывать на дороге в ряд камни, тем самым создав опасность для движения транспортных средст, а с учетом того, что ограничения скорости на данном этапе дороге 70 км/ч, подобная шутка могла обернуться трагедией.