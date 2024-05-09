Зажигательный евротур! 5MIINUST х Puuluup, Käärijä и Windows95Man дадут большие концерты в Эстонии

В рамках Евротура 5MIINUST и Puuluup выступят в двух эстонских городах. В турне примут участие и главные соседи из Финляндии: Käärijä выступит в Раквере, а Windows95Man дебютирует в Тарту.

Käärijä - финский рэпер, певец и автор песен, который представлял Финляндию на конкурсе „Евровидение 2023“ в Ливерпуле с песней „Cha Cha Cha“ и занял весьма достойное второе место. У артиста, носящего титул „Ча-Ча-Ча-Ча“, значительное количество поклонников в Эстонии и по всему миру.

Windows95man - финский визуальный художник и диджей. В этом году он представляет Финляндию на конкурсе „Евровидение“ с песней „No Rules!“.

Будучи неожиданным, но эффективным соединением, 5MIINUST и Puuluup нашли место в сердцах многих любителей музыки.

Крупнейший тур лета, „ЕВРОТУР: 5MIINUST & Puuluup со специальными гостями“, состоится 16 августа в Раквере-Валлимяэ и 7 сентября на Тартуском певческом поле.

Билеты и информация ЗДЕСЬ.