Зажигательный евротур! 5MIINUST х Puuluup, Käärijä и Windows95Man дадут большие концерты в Эстонии
Евровизионные артисты 5MIINUST начнут крупнейший тур этого лета вместе с фолк-дуэтом Puuluup. К эстонскому тандему присоединятся легендарные финские артисты Käärijä и Windows95Man. Евротур начнется 16 августа 2023 года в Раквере и продолжится 7 сентября в Тарту .
В рамках Евротура 5MIINUST и Puuluup выступят в двух эстонских городах. В турне примут участие и главные соседи из Финляндии: Käärijä выступит в Раквере, а Windows95Man дебютирует в Тарту.
Käärijä - финский рэпер, певец и автор песен, который представлял Финляндию на конкурсе „Евровидение 2023“ в Ливерпуле с песней „Cha Cha Cha“ и занял весьма достойное второе место. У артиста, носящего титул „Ча-Ча-Ча-Ча“, значительное количество поклонников в Эстонии и по всему миру.
Windows95man - финский визуальный художник и диджей. В этом году он представляет Финляндию на конкурсе „Евровидение“ с песней „No Rules!“.
Будучи неожиданным, но эффективным соединением, 5MIINUST и Puuluup нашли место в сердцах многих любителей музыки.
Крупнейший тур лета, „ЕВРОТУР: 5MIINUST & Puuluup со специальными гостями“, состоится 16 августа в Раквере-Валлимяэ и 7 сентября на Тартуском певческом поле.
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