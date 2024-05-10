Какой песне Окуджавы любит подпевать Меркель

После концерта я хотел подойти к Булату, но никак не мог к нему пробиться, он был окружен кольцом женщин, женами крупных российских дипломатов. Тогда я взял бумагу и написал записку на русском языке: "Дорогой Булат, я хочу тебе рассказать, что у нас происходит. Я Экке Мас, друг Вольфа Бирмана". И эту бумагу я ему передал прямо над головами женщин. Он взял, прочитал, положил в карман пиджака и мне сказал какой-то номер, четыре цифры. В этот момент меня схватили и вывели из зала.

Эккехард Мас: В декабре 1976 года у Булата были первые гастроли в ГДР, во Дворце республики. За две недели до концерта мой друг, бард Вольф Бирман (Wolf Biermann) поехал выступать в ФРГ, и его не пустили обратно. Это вызвало большой шум в ГДР, мы собирали подписи в его поддержку, и было очень большое напряжение в обществе.

В Германии главным популяризатором творчества Булата Окуджавы и его другом стал Эккехард Мас (Ekkehard Maaß) - бард, журналист и переводчик. Он был близко знаком с советским бардом, переводил и исполнял его песни, выпустил несколько книг об Окуджаве. К столетию друга Эккехард Мас издал книгу "Bulat Okudschawa: Mein Jahrhundert. Lieder und Gedichte". Он рассказал DW о том, как познакомился с бардом и какую песню Окуджавы больше всего любит Ангела Меркель (Angela Merkel).

Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в семье партийных деятелей. В 13 лет он стал сыном "врагов народа": сначала расстреляли его отца, потом арестовали мать. В 17 лет он ушел на войну, а после работал сельским учителем русского языка и литературы, публиковал стихи, выступал с песнями. Слава пришла к Булату Окуджаве в 1960-е годы, начались его первые концерты. Барда узнала вся страна после выхода фильма "Белорусский вокзал", где прозвучала его знаменитая "Нам нужна одна победа". После этого песни Окуджавы звучали в почти сотне кинофильмов ("Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья"...).

У меня были четыре цифры - номер телефона в гостинице, где остановился Булат, и вечером я уже звонил ему. В тот приезд Окуджавы в Берлин мы встретились три-четыре раза. Он тогда подарил мне свою книжку, маленький сборник с его текстами. Я стал переводить и исполнять его песни. Шаг за шагом я понял, о чем писал Булат, узнал о времени Сталина, этой жестокой эпохе, о страданиях войны. Один раз Окуджава сказал: "Все мои песни грустные, только ритм меняется". Он пел о том, о чем нельзя было в Советском Союзе говорить.

- Каким человеком был Булат Окуджава?

- Очень добрым, хорошим человеком. Я долго не знал истории его семьи. Потом Окуджава написал маленькую книжку "Упраздненный театр". Там он говорит о своем детстве и своей семье. Когда ему было 13 лет, арестовали брата отца, дядю Мишу. Позже арестовали и расстреляли другого брата отца, а в 1942 году убили его тетю Ольгу. Мать Булата лично знала Берию, ходила к нему просить за своего мужа. И заканчивается эта маленькая книжка о детстве Булата на том, как в 1937 году, ночью, и маму забрали. Булату было 13 лет.

- Как получилось, что вы стали главным главным популяризатором творчества Окуджавы в Германии?

- Я узнал о том, что существуют Высоцкий и Окуджава от моего друга Вольфа Бирмана в 1971 году. Тогда он переводил эту известную песню Булата "Песенка о моей жизни" ("А как первая любовь…"). И это прекрасный, очень сильный перевод. И из-за того, что мне приходилось общаться с советскими солдатами, я немного знал русский. Я сразу понял, это будет моя задача - заниматься этими песнями, переводить и исполнять. После того первого знакомства с Булатом в 80-е годы я несколько раз был у него в Москве. И он, когда уже потом пришли более свободные 90-е годы, часто был в Берлине.