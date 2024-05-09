Рэпера Оксимирона объявили в розыск в России

Оксимирона включили в реестр „иноагентов“ в октябре 2022 года. В декабре того же года на него завели административное дело из-за трека „Ойда“. Перед этим на рэпера пожаловалась „Лига безопасного интернета“: организация обратила внимание на строчки „Воздушный поцелуй красивым кисам на Обводный. Ингрия будет свободной“, увидев в них призывы отделить Петербург от территории России.