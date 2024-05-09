Рэпера Оксимирона объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона, настоящее имя Мирон Федоров. Внимание на карточку розыска обратила „Медиазона“. Согласно информации в базе МВД, Федорова разыскивают „по статье УК“. По какой статье и в связи с чем против него возбудили уголовное дело — не сообщается.
Оксимирона включили в реестр „иноагентов“ в октябре 2022 года. В декабре того же года на него завели административное дело из-за трека „Ойда“. Перед этим на рэпера пожаловалась „Лига безопасного интернета“: организация обратила внимание на строчки „Воздушный поцелуй красивым кисам на Обводный. Ингрия будет свободной“, увидев в них призывы отделить Петербург от территории России.
В январе из-за трека „Ойда“ музыканта оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП). В июне суд запретил эту песню, признав запрещенной.