ВИДЕО из Мальмё | 5Miinust и Puulup в преддверии второго полуфинала: „Мы на время сменили название и песню“

Представляющие Эстонию на „Евровидении“ в этом году 5MIINUST и Puulup говорят, что репетиции проходят хорошо, и шутят, что песню они уже выучили, да и танец более менее доучили.

„Мы тут на время сменили название и песню. Теперь мы ABBA1974Men“, -пошутил лидер рэп-группы Эстони Кохвер, ссылаясь на имя исполнителя от Финляндии Windows95Man и футболки, надетые на исполнителях, которые выпущены в честь 50-летия победы группы ABBA на „Евровидении“ в 1974 году с песней „Waterloo“.

Кохвер призвал всех эстоноземельцев, у кого есть знакомые за границей или же иностранные номера телефонов, голосовать за них во втором полуфинале. „А если вы за границей, ту купите там мобильные карты!“ - добавил рэпер Ланселот.

На интервью присутствовали только три человека из эстонской команды и на вопрос, где остальные, Кохвер пошутил, что на педикюре. Сколько же вообще уходит время на подготовку перед выходом на сцену? Исполнители говорят, что пара десятков минут - и все уже готовы.

Фанаты же „Евровидения“ похвалили энергию эстонских исполнителей и согласились, что эстонские парни очень сексуальные. Кто-то также отметил, что очень здорово, что 5MIINUST и Puulup поют на эстонском языке, потому что он очень красивый.

Исполнитель из Литвы Сильвестер Белт пожелал всем странам Балтии вместе пройти в финал.