В рамках Дня Таллинна в Хааберсти состоится День Гражданина

Заведующая Центром Деятельности Хааберсти Кайди Лийве отметила, что мы рады принять всех желающих и предложить жителям бесплатные мероприятия вне обычного рабочего времени центра. „На следующих выходных мы ждем всех желающих во дворе нашего центра, где каждый найдет себе занятие по душе. Будет открыто уличное кафе, а также выступят коллективы, работающие у нас в центре.

Кроме того, состоится мастер-класс по садоводству и мастер-класс по фотографии, на котором научат фотографировать телефоном, обрабатывать фотографии и расскажут как фотографии с телефона попадают в фотоальбом“, - сказала Кайди Лийве, добавив, что в мероприятии также примут участие служба экстренной медицинской помощи „Ennetaja Kiirabi“, Центр отравлений департамента здоровья и „Prügihunt“. Для детей будут предложены развлечения от библиотек Хааберсти. „В рамках Дня Гражданина также будет проходить блошиный рынок Хааберсти. Чтобы уменьшить количество мусора и дать вещам новую жизнь, лучше продавать и обменивать их на блошином рынке.

Блошиный рынок будет на этот раз на улице, и для размещения товаров просим использовать свой стол или пикник-коврик. Ждем всех желающих продавать и покупать. Пожалуйста, учтите, что оплата будет производиться наличными“, - сказала заведующая Центром Деятельности Хааберсти. Она пояснила, что в случае дождя блошиный рынок не состоится и пригласила всех заинтересованных прийти на следующую субботу в Центр деятельности Хааберсти.