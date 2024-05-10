Рок-группа Emphasis и ведущие джаз-музыканты Эстонии выпускают совместный альбом

„Dekalog“ был записан на студии StoneOil в Кивиыли под руководством композитора и гитариста группы Павла Коротаева.В записи приняли участие ведущие джазовые музыканты Эстонии: Сийм Аймла (флейта, саксофон), Рауль Сёт (саксофон), Айн Аган (гитара), София Рубина (вокал), Яак Сооэр (гитара), Михкель Мялганд (бас), Аллан Ярве (труба), финалистка национального песенного конкурса „Eesti Laul“ и бывшая солистка Emphasis Анет Вайкмаа (вокал), и многие другие.

Emphasis — экспериментальный progressive rock ансамбль, объединяющий тяжелое звучание с элементами классического джаза. В 2023 году к коллективу присоединился эстонский певец и актер Арно Тамм, который внес свою лепту в создание и запись альбома „Dekalog“ - написанием и исполнением ведущих вокальных партий. Ансамбль, существующий более десяти лет, на сегодняшний день, выпустил два полноформатных альбома „Revival“ (2016) и „Soul Transfer“ (2018), два EP „Into Infinity“ (2012) и „Spiral of Time“ (2020), а также несколько синглов. Группа активно гастролировала по Эстонии, а также за ее пределами.