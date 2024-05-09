ФОТО И ВИДЕО | День Европы в Эстонии: на центральных площадях стартовали праздничные мероприятия и концерты

На площади Вабадузе в в Таллинне начался концерт „Наша Европа. Наш НАТО“, на котором выступают Bedwetters, nublu и Gameboy Tetris, а также Tommy Cash.

Помимо концерта на площади разбили тематическую площадку ЕС и НАТО, которая будет открыта до позднего вечера. На месте представлены посольства стран ЕС и различные связанные с ЕС организации. Также представлены союзники НАТО, включая французские войска в Эстонии, и организации, которые обеспечивают внутреннюю безопасность Эстонии: Департамент полиции и пограничной охраны, Спасательный департамент, Союз обороны и Силы обороны страны. Информацией о своей деятельности поделятся и представители Тарту - культурной столицы Европы 2024.

В то же самое время Aлика, Уку Сувисте, Нарвский симфонический оркестр и группа Smilers вышли на сцену в Нарве. День Европы отмечают роскошным концертом и там!

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