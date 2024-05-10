ФОТО | „Уже так хочу увидеть тебя“: Джастин и Хейли Бибер впервые станут родителями

Этой радостной новостью они поделились в Instagram, добавив совместные фото. На них супруги целуются, обнимаются и показывают округлый животик девушки.

„У Биберов будет ребенок. Родители. Не могу дождаться! Уже так хочу увидеть тебя, наш Бибер-ребенок“, - подписала кадры Хейли.

Поговаривают, что влюбленные возобновили свои обеты, ведь на некоторых фото заметны не только будущие родители, но и пастор.

Когда родится ребенок и кого ждут супруги - пока неизвестно. Однако в сети уже ходят слухи, что девушка на 6 месяце беременности, следовательно, ребенок может появиться на свет уже летом.

В комментариях Джастина и Хейли успели поздравить Ким Кардашьян, Кендал Дженнер, Пэрис Хилтон и другие знаменитости. Поклонники пары также пожелали счастья их семье.

К слову, Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года. Через некоторое время у них начались недоразумения и девушка говорила, что брак - это очень сложно. Певца обвиняли в неверности и постоянных скандалах вокруг его персоны.

В феврале 2024 года поговаривали, что пара на грани развода. Но через несколько месяцев они опровергли эти слухи.