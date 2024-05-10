Хороший знак? В финале „Евровидения“ Эстония выйдет на сцену под счастливым „победным“ номером

После того, как исполнители прошли в финал „Евровидения“, они участвовали в розыгрыше, во время которого вытащили из ящика пустую бумажку. Это автоматически означало, что очередность выступления 5Miinust и Puuluup в финале решают телепродюсеры. В ходе розыгрыша можно было вытащить также бумажки, которые четко говорили, в какой половине финала будет выступать артист - в первой или во второй.

Через пару часов после розыгрыша выяснилось, что продюсеры все же решили поставить Эстонию в первую половину финала. Из 25 стран, которые выйдут на сцену в финале „Евровидения“, Эстония оказалась на девятом месте.

Хотя выступление в первой половине вечера может показаться некоторым участникам „Евровидения“ катастрофическим, так как шансов запомниться меньше, но „стартовая позиция“ эстонцев в прошлом году на „Евровидении“ оказалась очень успешной для другой страны.

Выигравшая „Евровидение“ представительница Швеции Лорин в прошлом году как раз вышла на сцену под девятым номером. В итоге она набрала в общей сложности 583 балла, и именно благодаря ее песне „Tattoo“ песенный конкурс сейчас проходит в Мальмё.

А вот главные фавориты „Евровидения“ этого года на этот раз выйдут на сцену ближе к концу финала. Хорватия, имеющая на данный момент самый высокий рейтинг среди всех участников, выйдет под номером 23, а Швейцария, которая в рейтинге идет после хорватов, выйдет на сцену на две позиции раньше.