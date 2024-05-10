Упс! Во время полуфинала „Евровидения“ у одного из рэперов 5MIINUST не работал микрофон: „Во всем виноваты бельгийцы!“

„А почему Ланселота вообще не было слышно?“ - спросила после полуфинала ведущая ETV Хелери Алл и добавила, что на репетиции до этого, как ей показалось, Ланселота тоже было не слышно.

Находящаяся в Мальмё журналистка Kroonika Мерилин Мёлдер также отметила, что у Ланселота были какие-то проблемы с микрофоном во время репетиций.

Почему же не работал микрофон во время выступления в прямом эфире? Эстонские исполнители и сами не знают, в из-за чего произошла проблема, и пообещали разобраться в этом.

„Во всем виноваты бельгийцы, я считаю“, - пошутил про конкурентов один из членов 5Miinust Эстони Кохвер. Потом рэперы в шутку предложили компромис - чтобы компенсировать сегодняшнее выступление, в финале микрофон будет работать только у Ланселота, а у остальных - нет.

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