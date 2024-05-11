Эстонские и международные активисты на демонстрации 17 мая выступят за разнообразие в обществе

Закон о гендерном самоопределении и права транссообщества

Ведущий митинга, трансактивист Андрес Лиивасте, считает, что „сейчас очень важно выступать за права трансгендерных людей, потому что политический и культурный климат становится всё более жестким в отношении ЛГБТК-людей“. В данный момент в Эстонии процесс трансгендерного перехода занимает более 3 лет, что очень тяжело психологически и признается специалистами совершенно нерелевантным, а законотворческая практика во многих странах мира уже значительно продвинулась к принятию закона о гендерном самоопределении.

Андрес продолжает: „Я обращаюсь в первую очередь к трансгендерным детям и подросткам: транс-сообщество заслуживает равных прав, уважения, безопасности и автономии!“

Репрезентация спасает жизни

Квир-пара Анна и Моника Мойрер приехала в Эстонию несколько лет назад, Анна и Моника работают в сфере туризма. Они инициировали фотопроект Just a Normal Life, который призван показать пожилые квир-пары, транслюдей, семьи с квир-детьми и другие группы внутри сообщества, которые часто не находят репрезентации.

Анна и Моника Мойрер: „Мы уверены в том, что когда будет достаточно репрезентаций для разных людей, невидимые „другие“ станут наконец-то обычными и частью общества. Мы верим, что страх, агрессия и ненависть уйдут, когда мы увидим всё больше и больше разнообразия в повседневной жизни. Когда будет больше репрезентаций. Ведь то, что мы видели уже много раз, нас не пугает. А люди, которые „ненормативны“, узнают себя в портретах и найдут в себе смелость показать себя, ведь им больше не нужно будет скрываться.

Спикер_ки Эева Коплиметс (Эстонская ЛГБТ-Ассоциация), Юрий Йорский (квир-активист из Украины), Энн Назаров (волонтер квир-центра Бегемот из Тарту и художник) и другие будут говорить о положении русскоязычных квир-людей в Эстонии, необходимости серьёзных реформ в сфере образования, о вызовах для ЛГБТК-движения во всем мире.