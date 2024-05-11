Эстонские и международные активисты на демонстрации 17 мая выступят за разнообразие в обществе
На демонстрацию 17 мая 2024 в Таллинне в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией организация Q-Space пригласила активистов и активисток с разным бэкграундом и идентичностью. Все они будут говорить о важности разнообразия, инклюзии и репрезентации самых разных групп в обществе и культуре.
Закон о гендерном самоопределении и права транссообщества
Ведущий митинга, трансактивист Андрес Лиивасте, считает, что „сейчас очень важно выступать за права трансгендерных людей, потому что политический и культурный климат становится всё более жестким в отношении ЛГБТК-людей“. В данный момент в Эстонии процесс трансгендерного перехода занимает более 3 лет, что очень тяжело психологически и признается специалистами совершенно нерелевантным, а законотворческая практика во многих странах мира уже значительно продвинулась к принятию закона о гендерном самоопределении.
Андрес продолжает: „Я обращаюсь в первую очередь к трансгендерным детям и подросткам: транс-сообщество заслуживает равных прав, уважения, безопасности и автономии!“
Репрезентация спасает жизни
Квир-пара Анна и Моника Мойрер приехала в Эстонию несколько лет назад, Анна и Моника работают в сфере туризма. Они инициировали фотопроект Just a Normal Life, который призван показать пожилые квир-пары, транслюдей, семьи с квир-детьми и другие группы внутри сообщества, которые часто не находят репрезентации.
Анна и Моника Мойрер: „Мы уверены в том, что когда будет достаточно репрезентаций для разных людей, невидимые „другие“ станут наконец-то обычными и частью общества. Мы верим, что страх, агрессия и ненависть уйдут, когда мы увидим всё больше и больше разнообразия в повседневной жизни. Когда будет больше репрезентаций. Ведь то, что мы видели уже много раз, нас не пугает. А люди, которые „ненормативны“, узнают себя в портретах и найдут в себе смелость показать себя, ведь им больше не нужно будет скрываться.
Спикер_ки Эева Коплиметс (Эстонская ЛГБТ-Ассоциация), Юрий Йорский (квир-активист из Украины), Энн Назаров (волонтер квир-центра Бегемот из Тарту и художник) и другие будут говорить о положении русскоязычных квир-людей в Эстонии, необходимости серьёзных реформ в сфере образования, о вызовах для ЛГБТК-движения во всем мире.
Первый Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT) был проведен в 2005 году и был официально признан многими странами, местными властями и международными организациями. Дата знаменует собой решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1990 году, которое исключило гомосексуальность из международной классификации болезней.
Демонстрация пройдет в пятницу, 17 мая, с 17:30 до 18:30 в парке Таммсааре в центре Таллинна и будет проходить на эстонском, русском и английском языках.
В этот же день кафе Botik (Põhjala tehas, Marati 5а) отмечает свой день рождения и начало сезона, предлагая гостям отличную музыку, еду и напитки. С 17:30 на это совместное с Q-Space мероприятие приглашаются все: люди с партнерами и без, семьи, с детьми или без, чтобы познакомиться, насладиться общением и приятной музыкой, принять участие в разных мероприятиях, таких как speed friending, детский уголок и выступления диджеев. Вход бесплатный до 21:00.