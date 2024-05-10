Культура
10.05.2024, 14:33

ФОТО | „В следующем году поеду на Евровидение“. На площади Вабадузе зажгли Томми Кэш, nublu и Gameboy Tetris

 
Euroopa Päev
Euroopa Päev
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

9 мая в честь Деня Европы на площади Вабадузе прошел бесплатный концерт „Наша Европа. Наш НАТО“. На сцене зажгли Bedwetters, Томми Кэш, nublu и Gameboy Tetris, исполнив свои главные хиты.

Во время своего выступления Томми Кэш заявил со сцены, что в следующем году хочет поехать на „Евровидение“. Действительно ли артист планирует участвовать в конкурсе или просто пошутил, ведь 9 мая в Мальмё проходил второй полуфинал - не узнаем, пока не начнется обор на „Евровидение“ в следующем году.

Смотрите фото с концерта!

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