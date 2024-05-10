Шоубиз
10.05.2024, 15:00

ФОТО | В семье шеф-повара Йоэль Острата милое пополнение! „Для Лауры это была мечта всей жизни“

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Õhtuleht
Joel Ostrat ja Laura Lokk
Joel Ostrat ja Laura Lokk
ФОТО: Instagrami ekraanitõmmis

Звездный шеф-повар Йоэль Острат и его возлюбленная Лаура Локк рассказали о пополнении в их семействе.

Когда Йоэль и Лаура вернулись домой из поездки в Торонто, то в Эстонии их ждал новый член семейства - щенок по кличке Манго.

„Прилетели из путешествия, и уже когда садились он ждал нас в Таллинне. Щенок родился первого марта, мы получили его из Польши. Он обязательно будет с нами везде путешествовать“, - рассказал шеф-повар Õhtulehet.

„Мы все собачники, но для Лауры это была мечта всей жизни“, - поделился Йоэль, у которого халат уже измазан слюнями щенка породы венгерская выжла.

Joel Ostrat sai uue pereliikme: Viszla tõugu koera Mango

В августе 2022 года Йоэль Острат объявил, что его брак с матерью его сына Терезой Острат окончен, и вскоре уже был замечен в компании нескольких прекрасных дам. Его новая возлюбленная Луара Локк родом из Тарту и на 20 лет моложе мужчины.

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