Евровидение-2024: Эстония на 20 месте, на первом – Швейцария(48)
Самая ожидаемая ночь музыкального мира принесла нам массу сюрпризов! Эстония смогла взобраться только на 20 место, а на пьедестал взлетела Швейцария. Отдельно стоит отметить, что ни один эстонский сосед не поставил нам баллы: ни Финляндия, ни Латвия, ни Литва.
В субботу, 11 мая, начался гранд-финал главного песенного конкурса Европы. Евровидение-2024 закончилось в два часа ночи 12 мая, принеся миру нового победителя – страной победительницей стала Швейцария с небинарным артистом Nemo и песней „The Code“
26 стран встретились в финале, чтобы побороться за престижный статус, но вышла победительницей в этом году Швейцария. Как все происходило и что же там было – читайте в нашем блоге!
Кстати, на эмоциях швейцарец сразу после получения победного трофея случайно его разбил.
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