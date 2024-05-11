Евровидение-2024: Эстония на 20 месте, на первом – Швейцария

В субботу, 11 мая, начался гранд-финал главного песенного конкурса Европы. Евровидение-2024 закончилось в два часа ночи 12 мая, принеся миру нового победителя – страной победительницей стала Швейцария с небинарным артистом Nemo и песней „The Code“

26 стран встретились в финале, чтобы побороться за престижный статус, но вышла победительницей в этом году Швейцария. Как все происходило и что же там было – читайте в нашем блоге!