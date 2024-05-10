ФОТО и ВИДЕО | Спустя 12 часов после полуфинала 5Miinust и Puuluup снова на сцене - один микрофон все еще не работает

Первая репетиция выступления в финале вроде бы прошла для Эстонии успешно, но было заметно, что искра, которая была вчера вечером, сегодня утром немного поугасла.

Ранним утром в пятницу, когда мужчин из 5Miinust и Puuluup спросили, почему во время прямой трансляции не было слышно Ланселота, они были в растерянности. Создается ощущение, что пение рэпера специально заглушают, потому что на утренней репетиции в пятницу в очередной раз в своем куплете Рамо Тедер из Puuluup был слышен довольно отчетливо, а вот голос рэпера доносился лишь слабо. Смотрите видео!

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

К счастью, у эстонских исполнителей впереди еще две репетиции, чтобы все отшлифовать к финалу. К тому же невыспавшимся артистам придется к вечеру взять себя в руки, так как сегодня состоится выступление, предназначенное для международного жюри.

По традиции „Евровидения“ экспертное жюри составляет 50% от баллов в финале. Поскольку „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ - это не такая песня „Евровидения“, которая обычно хорошо воспринимается жюри, сегодня будет ночь, то сегодня вечером нужно сделать особенный упор на зажигательное выступление на сцене и позитивную энергию.