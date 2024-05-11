Опять не холостяк: Гарик Харламов женится в третий раз

На видно Гарик Харламов едет за рулем своего автомобиля, а рядом с ним сидит его девушка — 31-летняя актриса Катерина Ковальчук. После этого камера перемещается на руку возлюбленной Харламова. На безымянном пальце ее правой руки — кольцо с камнем. Все происходящее на экране сопровождает романтичная музыка.