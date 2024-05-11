Опять не холостяк: Гарик Харламов женится в третий раз(2)
Гарик Харламов опубликовал в своем "Инстаграме“ видео, на котором показал кольцо на пальце его возлюбленной, актрисы Катерины Ковальчук. Видео Гарик подписал характерно: „Тили-тили-тесто“, из чего следует, что пара решила пожениться.
На видно Гарик Харламов едет за рулем своего автомобиля, а рядом с ним сидит его девушка — 31-летняя актриса Катерина Ковальчук. После этого камера перемещается на руку возлюбленной Харламова. На безымянном пальце ее правой руки — кольцо с камнем. Все происходящее на экране сопровождает романтичная музыка.
Это будет третий брак Харламова. Первой супругой была менеджер Юлия Лещенко. Второй — актриса Кристина Асмус, в этом браке 5 января 2014 года у пары появилась дочь Анастасия. В октябре 2020 года Гарик и Кристина развелись.