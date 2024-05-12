Сериал "Олененок“: Фиона Харви говорит, что подаст в суд на Netflix и сценариста Ричарда Гэдда

Фиона Харви рассказала в интервью известному ведущему Пирсу Моргану, что сериал, в котором Марта показана как сталкерша, — это вымысел.

Она обвинила стриминговый гигант Netflix и шотландского комика Ричарда Гэдда, написавшего сценарий и снявшегося в сериале, во лжи и в „клеветническом“ изображении ее истории. Журналисты Би-би-си обратились к представителям Гэдда и компании Netflix и ждут ответа.

„Они представили это как правдивую историю, и он тоже, но это не так, — сказала Фиона Харви в интервью. — Он лжет, и они лгут“.

58-летняя шотландка дала интервью после того, как зрители, пытавшиеся выяснить, кто стал прототипом образа Марты, нашли ее в интернете. По ее словам, для нее это было „абсолютно ужасающе“.

В интервью в четверг она обвинила Гэдда в том, что он наживается „на ее страданиях“, пишет BBC.

Морган неоднократно спрашивал Харви о том, сколько электронных писем и бумажных писем она отправила Гэдду и сколько раз звонила. Комик Гэдд рассказывал, что сталкерша, которая его преследовала, отправила как минимум 41071 имейл, оставила 350 часов голосовых сообщений, написала 744 твита, 46 сообщений в фейсбуке и писем на 106 страниц.

Фиона Харви ответила Моргану, что „возможно, было несколько электронных писем“, а позже сказала, что писем было „меньше 10“.

Она сказала, что отправила ему одно письмо и 18 твитов, но не писала сообщений в фейсбуке, и сказала, что „сомневается“, что у него есть эти голосовые сообщения, потому что у нее не было его номера телефона.

Морган также расспросил Фиону Харви о том, почему у нее шесть адресов электронной почты, а также задал ей другие вопросы, например, об оценке, которую она получила на юридическом факультете.

Ближе к концу интервью Харви заявила, что также подаст в суд на газету Daily Mail. Би-би-си также связалась с газетой, что получить комментарий.

Комментатор Эд Пауэр написал в газете The Telegraph, что „60-минутный разговор был не столько спаррингом между Морганом и Фионой Харви, сколько унылой сессией вопросов и ответов“.