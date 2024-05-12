Сериал "Олененок“: Фиона Харви говорит, что подаст в суд на Netflix и сценариста Ричарда Гэдда
Женщина, которая, как утверждается, вдохновила авторов популярной драмы „Олененок“ (Baby Reindeer) на создание персонажа по имени Марта, заявила, что подаст в суд на ее создателя и на компанию Netflix, пишет BBC.
Фиона Харви рассказала в интервью известному ведущему Пирсу Моргану, что сериал, в котором Марта показана как сталкерша, — это вымысел.
Она обвинила стриминговый гигант Netflix и шотландского комика Ричарда Гэдда, написавшего сценарий и снявшегося в сериале, во лжи и в „клеветническом“ изображении ее истории. Журналисты Би-би-си обратились к представителям Гэдда и компании Netflix и ждут ответа.
„Они представили это как правдивую историю, и он тоже, но это не так, — сказала Фиона Харви в интервью. — Он лжет, и они лгут“.
58-летняя шотландка дала интервью после того, как зрители, пытавшиеся выяснить, кто стал прототипом образа Марты, нашли ее в интернете. По ее словам, для нее это было „абсолютно ужасающе“.
В интервью в четверг она обвинила Гэдда в том, что он наживается „на ее страданиях“, пишет BBC.
Морган неоднократно спрашивал Харви о том, сколько электронных писем и бумажных писем она отправила Гэдду и сколько раз звонила. Комик Гэдд рассказывал, что сталкерша, которая его преследовала, отправила как минимум 41071 имейл, оставила 350 часов голосовых сообщений, написала 744 твита, 46 сообщений в фейсбуке и писем на 106 страниц.
Фиона Харви ответила Моргану, что „возможно, было несколько электронных писем“, а позже сказала, что писем было „меньше 10“.
Она сказала, что отправила ему одно письмо и 18 твитов, но не писала сообщений в фейсбуке, и сказала, что „сомневается“, что у него есть эти голосовые сообщения, потому что у нее не было его номера телефона.
Морган также расспросил Фиону Харви о том, почему у нее шесть адресов электронной почты, а также задал ей другие вопросы, например, об оценке, которую она получила на юридическом факультете.
Ближе к концу интервью Харви заявила, что также подаст в суд на газету Daily Mail. Би-би-си также связалась с газетой, что получить комментарий.
Комментатор Эд Пауэр написал в газете The Telegraph, что „60-минутный разговор был не столько спаррингом между Морганом и Фионой Харви, сколько унылой сессией вопросов и ответов“.
„Тревожные сигналы“
В своей колонке в газете Sun, опубликованной в четверг вечером, Пирс Морган написал: „На человеческом уровне мне было жаль ее, что ее вот так публично „провернули через мясорубку“. Но в интервью были моменты, когда у меня громко звучали тревожные сигналы“, — отметил он, имея в виду свои подозрения.
Би-би-си связалась с Харви после ее интервью, но получить ее комментарий пока не удалось. Сообщается, что она рассказала газете Daily Record, что „недовольна“ интервью и что за участие ей заплатили 250 фунтов стерлингов (около 315 долларов).
Неожиданный хит
„Олененок“, молва о котором разошлась очень быстро, произвел на многих людей очень сильное впечатление, а некоторых зрителей даже шокировал, пишет BBC.
Фиона категорически отрицала, что ключевые сцены сериала отражают события реальной жизни, в том числе сцена, где Марта подвергает главного героя (которого играет сам Гэдд) сексуальному насилию около канала, и сцена, где она нападает на его подругу.
Она также отрицала то, что преследовала семью Гэдда или появлялась в его доме. „Я не сталкер“, - отметила Фиона Харви.
В конце сериала Марта признает себя виновной в преследовании главного герои и ее приговаривают к девяти месяцам тюремного заключения.
Но Харви утверждает, что ей никогда не предъявляли никаких обвинений и тем более она не сидела в тюрьме.
„Это абсолютная неправда, она очень, очень дискредитирует меня и очень вредит моей карьере“, — сказала она.
Интернет-сыщики
Когда зрители начали интересоваться тем, кто же реальные люди – прототипы героев сериалы, 34-летний Гэдд опубликовал сообщение в Instagram, призывая их не строить догадок.
„Цель нашего шоу не в этом“, — написал он.
В среду представитель Netflix Бенджамин Кинг заявил британским законодателям на слушаниях в Парламенте, посвященных британскому кино и телевидению, что они приняли „все разумные меры предосторожности“, чтобы скрыть личности людей, вдохновивших работу Гэдда.
В то же время он отметил: „Мы не хотели анонимизировать его или сделать это все обезличенным до такой степени, что это уже не будет его историей, потому что это подорвет замысел шоу“.
„В конечном итоге, очевидно, что очень сложно контролировать то, что делают зрители, особенно в мире, где все обостряется социальными сетями. Лично мне было бы некомфортно в мире, в котором мы решили, что лучше, чтобы Ричарда заставили замолчать и не позволили ему рассказать свою историю“.