Фаворит конкурса Евровидения из Нидерландов отменил генеральную репетицию. До сих пор не ясно почему

Европейский вещательный союз (EBU), который организует мероприятие, не уточнил, что это был за „инцидент“, но известно что Йост Кляйн причастен к нему.

За вечерней генеральной репетицией наблюдают члены жюри со всей Европы, чтобы определиться с баллами в финале.

Вместо этого им покажут запись выступления, сделанную в начале недели.

Песня Кляйна Europapa считается одним из лидеров конкурса этого года.

Она посвящен его родителям, которые умерли, когда он был ребенком. Исполнитель обещал им, что когда-нибудь примет участие в Евровидении.

О его отстранении стало известно в пятницу днем, во время первой генеральной репетиции субботнего финала, пишет BBC.

Реквизиты для выступления Кляйна уже устанавливали на сцене арены Мальмё, когда поступило указание их убрать.

Затем его песня была пропущена без объяснения причин, и его место заняла участница из Израиля Эден Голан, которая была следующей в списке.

Позже EBU опубликовал заявление, в котором говорилось, что они „расследуют инцидент с участием нидерландского артиста“.

Заявление было обновлено вскоре после 20:30 по центральноевропейскому времени за полчаса до начала репетиции.

„Расследование инцидента с нидерландским артистом на конкурсе песни Евровидения в этом году все еще продолжается, - говорится в сообщении. - Также проводятся консультации между EBU и AVROTROS, голландской телекомпанией, участвующей в проекте. Пока расследование продолжается, ЕВС решил, что Йост Кляйн не будет выступать во время второй генеральной репетиции конкурса, за который голосуют жюри в 37 странах-участницах. Вместо этого будет использовано его выступление в полуфинале 2“.

Организация пообещала выдавать информацию по мере ее поступления.

Первые предположения были о том, что отстранение Кляйна стало результатом ссоры с делегацией Израиля.

Участие страны в Евровидении стало источником разногласий на фоне роста числа жертв среди гражданского населения и ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. В Мальмё прошло несколько протестов, пишет BBC.