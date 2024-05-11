EBU объявил, что Нидерланды не будут допущены к участию в финале Евровидение-2024: то ли подрался, то ли поругался

Организаторы конкурса отметили, что получили сообщение об инциденте, связанном с артистом, и в настоящее время расследуют его. EBU также проводит переговоры с AVROTROS — нидерландским общественным вещателем.

Голландский журналист Аран Баде написал в X о реакции голландского вещателя на это решение: „Голландская делегация AVROTROS поддерживает Йооста Кляйна и считает это решение EBU „непропорциональным“. Мне интересно посмотреть, как другие страны/делегации относятся к этому в данный момент. Получат ли Нидерланды поддержку?“

Официальная причина – плохое поведение. Сообщается, что из-за недостойного поведения Кляйна организаторы даже не хотят разговаривать на эту тему.

Как стало известно, слова 5MIINUST и Puuluup о забастовке были не так интерпретированы СМИ. Пилле-Май Хелемяэ сказала, что артисты готовятся к финальной репетиции и выйдут на сцену, как и планировалось. У нас нет больше никакой информации об инциденте, и только EBU, артист или голландская делегация могут прокомментировать его“.

Что именно произошло на сцене Евровидения пока до конца неизвестно. В СМИ распространяется несколько версий: освещающий ход событий международного шоу телеканал SVT пишет, что певец поругался с фотографом (но кто именно это мог быть – не уточняется). Это первая версия.

Согласно второй версии (неофициальной) мужчина то ли поругался, то ли подрался с представителем Европейского вещательного союза.

Единственная информация, которая не подвергается сомнению – это то, что Голландский флаг в части зала пребывания артистов был снят.