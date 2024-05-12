ЭКСКЛЮЗИВ | Неожиданное появление певицы Монеточки в Таллинне: „Я оставила детей на мужа и прилетела одним днем“(14)
В субботу 11 мая в Таллинне прошла большая маркетинговая конференция Prime talks на которой собрались ведущие представители эстонского мира блоггинга, медиа и рекламы. В качестве спикеров были приглашены и специалисты международного уровня, а роль хедлайнера и специального гостя взяла на себя Лиза Монеточка, которая рассказала о своем опыте работы с личным брендом.
Однако, бренд-брендом, но сегодня в Эстонии отмечается День мам, поэтому мы поговорили с Лизой именно об этой стороне ее жизни, ведь относительно недавно она стала мамой уже во второй раз.
Каково это было оставить молодой маме двух малышей и улететь в другую страну? Какие открытия Лиза сделала для себя с появлением детей и что она пожелала в День мам всем мамам – смотри в видео-интервью с Лизой Монеточкой.