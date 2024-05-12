5miinust и Puuluup довольны своим результатом на „Евровидении-2024“

На вопрос, остались 5miinust и Puuluup довольны тем, что победителем „Евровидения-2024“ стала Швейцария с композицией „The code“, практически все участники группы ответили утвердительно: „Суперхорошая песня!“ - воскликнул Рамо Тедер.

Марко Вейссон - единственный, кто не считает эту песню лучшей.

По словам, 5miinust и Puuluup они остались довольны своим выступлением: „20-е место, 13-е место по результатам зрительского голосования - это именно то, за чем мы пришли“.

Раньше они высказывали мнение, что песня от Эстонии может получить от второго до седьмого места по итогам голосования жюри и публики. „Вы тоже много чего нам обещали“, - рассмеялся Михкель Тамм (псевдоним „Päevakoer“), когда ему об этом напомнил журналист.

„Катастрофа в том, что разница в баллах с Финляндией у нас составила всего один балл (Эстония получила 37 баллов, Финляндия - 38 - прим. ред.). Это терзает душу“, - добавили участники группы.

„Самое большое, что дало нам „Евровидение“ - это то, что после песенного конкурса количество ежемесячных слушателей Spotify увеличилось где-то в 40-50 раз, и теперь их даже больше, чем у Nublu“, - отметил участник 5miinust называющий себя Пыхья-Кореа, Карл Кивастик.