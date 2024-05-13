„Очевидно, что их политический след присутствует во всех сферах жизни“: Von Krahl и Delfi Meedia представят постановку о Партии рефором

Партия реформ, основанная в ноябре 1994 года, находилась в различных правительствах 22 года, а в партии премьер-министра - 15 лет. Их идеалы, цели, увлечения и желания повлияли на Эстонию больше, чем кто-либо другой. Эстония является лицом Партии реформ. Что в них ценят избиратели? Что партия уловила в желаниях избирателей? Почему мы хотим, чтобы Партия реформ управляла нами? Почему они хотят нами управлять?

„Для Delfi Meedia „В надежных руках. Месса о Партии реформ“ - еще один театральный проект, рассказывающий об истории Эстонии. Мы уже представляли зрителю через сцену историю Константина Пятса, Густава Эрнесаксаса и Леннарта Мери. Теперь настала очередь Партии реформ. Их влияние на историю Эстонии можно оценивать по-разному, но очевидно, что их политический след присутствует во всех сферах нашей жизни. Размер, глубину и эмоциональность их следа разные люди могут оценивать по-разному, и ничье отношение к ним не является абсолютным - именно это делает Партию реформ такой увлекательной и противоречивой. В любом случае, нам необычайно повезло работать с Von Krahl, Яаком Принтсом, Ээро Эпнером, всеми актерами сцены и работниками закулисья“, - признался Урмо Соонвальд, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht.

„В надежных руках. Месса о Партии реформ“ реализована режиссером Яаком Принтсом. На сцене Серго Варес, Юхан Ульфсак, Герт Раудсеп, Лииса Сааремяэль, Кристина Прейманн, Эдгар Вуньш, Герман Пихлак, Карл Бирнбаум, Маркус Андреас Аулинг. Художник Кристель Циммер, композитор Хендрик Кальюярв, исполняет Эстонский хор мальчиков (дирижер Хирво Сурва), слова Ээро Эпнера и Ааре Пильва.

Премьера состоится 20 ноября в зале Нобеля в Ноблесснере, билеты можно приобрести в Piletitasku, всего спектакль будет показан восемь раз. Подробнее читайте здесь.