Анна Курникова разрешает Энрике Иглесиасу целоваться с фанатками. Почему?

„Я всегда так делаю. Мне нравится целовать и обнимать моих поклонников, ощущать близость с ними. Анна ходит на мои концерты. Она говорит, что девушки там часто поглядывают на нее так, будто спрашивают: „И тебя это устраивает?“, а она такая: „Ну да, никаких проблем, он же на сцене“, — заявил певец.

Он также признался, что ему искренне нравится чувствовать привязанность зрителей: „Я знаю, что если бы не они, я бы не был там, где я есть сейчас“.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа на песню Escape. Вскоре после этого музыкант и спортсменка начали встречаться, однако официальные отношения зарегистрировали только спустя два десятка лет — пара сыграла тайную свадьбу в 2023 году. Иглесиас и Курникова воспитывают трех совместных детей — 4-летнюю Мэри, а также 6-летних близнецов Николаса и Люси.

По признанию самого музыканта, в их семье говорят сразу на трех языках: испанском, русском и английском.