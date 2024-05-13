Светлана Лобода о своем райдере и выступлении на Õllesummer: „Этот вечер никто точно не забудет никогда“(5)
Летний сезон, наполненный яркими красками всевозможных концертов, уже вот-вот настанет. Одним из самых ожидаемых в этом сезоне мероприятием станет – большое возвращение народного фестиваля Õllesummer, на котором выступит украинская певица Светлана Лобода.
Вы поселились в Риге. Обжились ли уже? Обустроили ли свой быт?
Конечно, Латвия занимает особое место в моем сердце. Здесь сегодня мои дети, мой дом, куда я возвращаюсь с гастролей. Даже сейчас, во время большого мирового тура с множеством перелетов — Австралия, Новая Зеландия, Америка, Средняя Азия, Европа.. я точно знаю, что всегда с радостью буду возвращаться в Ригу, где мне хорошо и безопасно, где нахожусь среди любви и могу отдохнуть от суеты.
Есть ли сейчас свободное время, чтобы просто погулять по Риге? Как часто вас узнают на улице? Если просят сделать фото - соглашаетесь ли вы?
Я часто бываю в разъездах и во время коротких перерывов мне очень важно проводить как можно больше времени с детьми. Вместе мы ходим в театры, кино, гуляем в городе и в парках, катаемся на велосипедах. Для меня бесконечно ценна каждая минута с дочками. В Латвии живут воспитанные люди - они никогда не пытаются подловить, не летят с криками, не требуют измором фото, когда узнают. А даже если и просят, то максимально корректно, поэтому, конечно, я всегда с удовольствием это делаю.
Вы живете рядом с Эстонией. Наведываетесь ли вы в гости в Эстонию в качестве туриста, просто погулять?
Страны, в которые я наведывалась исключительно в качестве туриста за последние 20 лет - это довольно скромный список , по сравнению с моей гастрольной географией. Обычно я стараюсь совмещать и параллельно исследовать страны, куда приезжаю с концертами. Я не раз была с концертами в Таллинне и в этот раз мы прилетаем поучаствовать в фестивале. Хочу взять деток и показать им вашу уютную и удивительную столицу.
Сейчас идет активная подготовка к большому сольному концерту. Что ждать зрителям?
Как бы фантастически это не звучало, но время летит очень быстро и 2024 год знаменует для меня 20 лет на сцене. В честь юбилея мы с командой создали новое шоу, в котором я объединила весь свой творческий путь. Кажется, будто в нем было прожито несколько жизней. Но это всегда была я, разная я. И в этом шоу я собрала все свои „личности“ воедино :)
Режиссером выступил Олег Боднарчук, с которым мы вместе создавали шоу SUPER STAR. В этот раз мы разработали новый концепт - уникальные световые и музыкальные решения и яркие перформансы вместе с моим неизменным коллективом - балетом из Украины и музыкантами из Латвии.
Наш тур уже стартовал в конце марта серией концертов в Новой Зеландии и Австралии, после этого объездили много крупных городов в США. Впереди - Европа и Центральная Азия. Совсем скоро увидимся с поклонниками из Польши, Чехии, Австрии, Испании, Латвии, Молдовы и Казахстана. Ну и, конечно, я очень жду нашей встречи в Эстонии на Õllesummer.
Вы приедете в Таллинн на фестиваль Õllesummer, где выступите хедлайнером одного из дней. Как проходит выбор программы под подобные форматы концертов?
Все очень индивидуально, а часто и спонтанно. Ведь речь о творчестве и эмоциях, которые я несу людям. Обещаю одно - этот вечер никто из присутствующих точно не забудет никогда.
У каждого исполнителя есть свой четко прописанный райдер. Какие необычные пункты в бытовом райдере есть у вас?
Мой ответ на этот вопрос всегда искренне удивляет журналистов, но у меня нет и никогда не было каких-то слишком вычурных изысков в бытовом райдере. Для меня приоритетнее всего техническая составляющая - оборудование и условия, которые организатор гарантирует для того, чтобы мы могли реализовать наш перфоманс. Здесь наши концерты действительно вызов для многих, потому что это всегда шоу высшего уровня, которое состоит из многих составляющих и каждая должна работать как часы.
Что, в целом, может вас заставить не выйти на сцену? Что должно случиться или что должно быть из условий не выполнено?
Я стараюсь никогда не доводить до такого, потому что выхожу на сцену ради людей, которые ждут и любят и которые не виноваты в ошибках и недобросовестности организаторов, если они бывают. Но, конечно, в моей карьере бывали случаи, когда концерты приходилось переносить или отменять из-за того, что площадка была абсолютно не готова.