Светлана Лобода о своем райдере и выступлении на Õllesummer: „Этот вечер никто точно не забудет никогда“

Вы поселились в Риге. Обжились ли уже? Обустроили ли свой быт?

Конечно, Латвия занимает особое место в моем сердце. Здесь сегодня мои дети, мой дом, куда я возвращаюсь с гастролей. Даже сейчас, во время большого мирового тура с множеством перелетов — Австралия, Новая Зеландия, Америка, Средняя Азия, Европа.. я точно знаю, что всегда с радостью буду возвращаться в Ригу, где мне хорошо и безопасно, где нахожусь среди любви и могу отдохнуть от суеты.

Есть ли сейчас свободное время, чтобы просто погулять по Риге? Как часто вас узнают на улице? Если просят сделать фото - соглашаетесь ли вы?

Я часто бываю в разъездах и во время коротких перерывов мне очень важно проводить как можно больше времени с детьми. Вместе мы ходим в театры, кино, гуляем в городе и в парках, катаемся на велосипедах. Для меня бесконечно ценна каждая минута с дочками. В Латвии живут воспитанные люди - они никогда не пытаются подловить, не летят с криками, не требуют измором фото, когда узнают. А даже если и просят, то максимально корректно, поэтому, конечно, я всегда с удовольствием это делаю.

Вы живете рядом с Эстонией. Наведываетесь ли вы в гости в Эстонию в качестве туриста, просто погулять?

Страны, в которые я наведывалась исключительно в качестве туриста за последние 20 лет - это довольно скромный список , по сравнению с моей гастрольной географией. Обычно я стараюсь совмещать и параллельно исследовать страны, куда приезжаю с концертами. Я не раз была с концертами в Таллинне и в этот раз мы прилетаем поучаствовать в фестивале. Хочу взять деток и показать им вашу уютную и удивительную столицу.

Сейчас идет активная подготовка к большому сольному концерту. Что ждать зрителям?