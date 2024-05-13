Пятизначная цифра: на весеннем аукционе эстонскую графику купили по рекордной цене

В первый день весеннего аукциона галереи Tallinn Allee 10 мая был установлен новый рекорд эстонской графики - цена главной работы Эдуарда Вийральта „Ад“ выросла с первоначальной цены в 17 000 евро до 63 000 евро. Гравюра, созданная в 1930-1932 годах, также была выбрана в качестве одного из 12 самых влиятельных произведений эстонского искусства.
На весеннем аукционе также было представлено более 100 работ классиков эстонского искусства, среди которых Эдуард Вийральт, Константин Сювало, Кристьян Рауд, Леонхард Лапин, Юри Арраку, Лембит Сарапуу, Олав Маран, Энно Халлек, Малле Лейс и другие.