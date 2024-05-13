Пятизначная цифра: на весеннем аукционе эстонскую графику купили по рекордной цене

В первый день весеннего аукциона галереи Tallinn Allee 10 мая был установлен новый рекорд эстонской графики - цена главной работы Эдуарда Вийральта „Ад“ выросла с первоначальной цены в 17 000 евро до 63 000 евро. Гравюра, созданная в 1930-1932 годах, также была выбрана в качестве одного из 12 самых влиятельных произведений эстонского искусства.