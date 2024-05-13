ФОТО | Море удовольствия: в Летной гавани открыли новую постоянную экспозицию – интерактивы для всей семьи

„Проект реконструкции преследовал три основные цели - создать новые увлекательные тематические зоны, еще больше расширить возможности семейного посещения и сделать Летную гавань самым доступным музеем в Эстонии“, - сказал член правления Эстонского морского музея Урмас Дрезен. „В зонах подводной археологии, морских спасательных работ, морской авиации были созданы специальные интерактивные зоны“, - сказал Дрезен.

Летная гавань была открыта в мае 2012 года после реконструкции ангаров для гидросамолетов. Инновационный по форме, технологиям и содержанию, музей продал около 2,5 миллионов билетов за почти 12 лет.

„Музейный мир постоянно развивается, и поэтому наша экспозиция также нуждалась в значительном обновлении с точки зрения новых тем, современных технических решений и вовлечения посетителей“, - отметил Дрезен. В ходе реконструкции в Летной гавани были созданы новые тематические зоны, а посетители будут вовлечены в процесс с помощью современных технических решений. Большое внимание было уделено и музейному опыту для посетителей с особыми потребностями. После капитального ремонта постоянной экспозиции, фойе, всего пола гавани, на разных уровнях были созданы новые пространства для отдыха.