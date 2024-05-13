Кто входил в состав эстонского жюри на „Евровидении“? Баллы дали и Израилю

В этом году ERR созвал в жюри от Эстонии опытных деятелей музыкальной индустрии и экспертов „Евровидения“. Баллы от Эстонии выставляли:

Стен Теппан - известный радиоведущий

Кайре Вилгатс - неоднократно выступавшая на „Евровидении“ от Эстонии бэк-вокалистка

Ролф Роосалу - неоднократно выступавший на „Евровидении“ от Эстонии бэк-вокалист

Олави Пихламяги (председатель жюри) - журналист и культурный деятель

Элис Александриди - постановщик конкурса Eesti Laul

Пункты, выставленные эстонским жюри, в прямом эфире во время финала „Евровидения“ озвучила певица Биргит Саррап.

Как выяснилось, жюри дало самые высокие баллы - 12 и 10 - Швейцарии и Украине соответсвенно. Зрители же проголосовали чуть по-другому, отдав предпочтение в первую очередь Украине, а затем Хорватии.

Эстонское жюри дало баллы и Израилю, оценив выступление страны на пятерку. Тем не менее, эстонские зрители еще выше оценили выступление Эден Голан - Израиль получил от наших телезрителей 8 баллов.

Как проголосовало эстонские жюри:

12 - Швейцария

10 - Украина

8 - Хорватия

7 - Франция

6 - Швеция

5 - Израиль

4 - Германия

3 - Италия

2 - Литва

1 - Латвия

Как проголосовали эстонские телезрители:

12 - Украина

10 - Хорватия

8 - Финляндия

7 - Швейцария

6 - Израиль

5 - Франция

4 - Литва

3 - Латвия

2 - Ирландия

1 - Швеция