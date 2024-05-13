Кто входил в состав эстонского жюри на „Евровидении“? Баллы дали и Израилю

В этом году ERR созвал в жюри от Эстонии опытных деятелей музыкальной индустрии и экспертов „Евровидения“. Баллы от Эстонии выставляли:
Стен Теппан - известный радиоведущий
Кайре Вилгатс - неоднократно выступавшая на „Евровидении“ от Эстонии бэк-вокалистка
Ролф Роосалу - неоднократно выступавший на „Евровидении“ от Эстонии бэк-вокалист
Олави Пихламяги (председатель жюри) - журналист и культурный деятель
Элис Александриди - постановщик конкурса Eesti Laul
Пункты, выставленные эстонским жюри, в прямом эфире во время финала „Евровидения“ озвучила певица Биргит Саррап.
Как выяснилось, жюри дало самые высокие баллы - 12 и 10 - Швейцарии и Украине соответсвенно. Зрители же проголосовали чуть по-другому, отдав предпочтение в первую очередь Украине, а затем Хорватии.
Эстонское жюри дало баллы и Израилю, оценив выступление страны на пятерку. Тем не менее, эстонские зрители еще выше оценили выступление Эден Голан - Израиль получил от наших телезрителей 8 баллов.
Как проголосовало эстонские жюри:
12 - Швейцария
10 - Украина
8 - Хорватия
7 - Франция
6 - Швеция
5 - Израиль
4 - Германия
3 - Италия
2 - Литва
1 - Латвия
Как проголосовали эстонские телезрители:
12 - Украина
10 - Хорватия
8 - Финляндия
7 - Швейцария
6 - Израиль
5 - Франция
4 - Литва
3 - Латвия
2 - Ирландия
1 - Швеция