„За кулисами царила ужасная атмосфера“. После финала „Евровидения“ несколько стран выразили недовольство поведением организаторов и участием Израиля

В этом году „Евровидение“ прошло с большим количеством скандалов, вызвав бурные эмоции как у поклонников, так и у самих участников. Исполнители из нескольких стран выразили свое недовольство проведением организаторов „Евровидения“ в этом году и организацией конкурса, а также подвергли резкой критике Европейский вещательный союз (EBU) за принятые им решения.