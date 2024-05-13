13.05.2024, 13:05
„За кулисами царила ужасная атмосфера“. После финала „Евровидения“ несколько стран выразили недовольство поведением организаторов и участием Израиля(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году „Евровидение“ прошло с большим количеством скандалов, вызвав бурные эмоции как у поклонников, так и у самих участников. Исполнители из нескольких стран выразили свое недовольство проведением организаторов „Евровидения“ в этом году и организацией конкурса, а также подвергли резкой критике Европейский вещательный союз (EBU) за принятые им решения.
Тот факт, что Израиль был допущен к участию в „Евровидении“ в этом году, вызвал жаркую полемику. Ирландский исполнитель Bambie Thug особенно громко заявили о своем возмущении и негодовании, выступив после финала, чтобы объяснить ситуацию. Участие Израиля в „Евровидении“ также вызвало волну пропалестинских протестов на улицах Мальмё.