Шоубиз
13.05.2024, 13:05

„За кулисами царила ужасная атмосфера“. После финала „Евровидения“ несколько стран выразили недовольство поведением организаторов и участием Израиля

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Bambie Thug
Bambie Thug
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

В этом году „Евровидение“ прошло с большим количеством скандалов, вызвав бурные эмоции как у поклонников, так и у самих участников. Исполнители из нескольких стран выразили свое недовольство проведением организаторов „Евровидения“ в этом году и организацией конкурса, а также подвергли резкой критике Европейский вещательный союз (EBU) за принятые им решения.

Тот факт, что Израиль был допущен к участию в „Евровидении“ в этом году, вызвал жаркую полемику. Ирландский исполнитель Bambie Thug особенно громко заявили о своем возмущении и негодовании, выступив после финала, чтобы объяснить ситуацию. Участие Израиля в „Евровидении“ также вызвало волну пропалестинских протестов на улицах Мальмё.

Представитель Ирландии Bambie Thug поддерживает Палестину и были недовольны участием Израиля в „Евровидении“. Теперь они рассказали, что за кулисами „Евровидения“ царила ужасная атмосфера. Ранее оказалось, что Bambie Thug нарушили правила Европейского вещательного союза (EBU), организатора песенного конкурса, нарисовав в полуфинале на своем лице символы в поддержку Палестины.

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