Меган Маркл продолжает выбирать неуместные для Нигерии наряды

За время этой командировки пользователи Сети не раз критиковали образы герцогини Сассекской. Сначала американская актриса предстала перед публикой в платье с открытой спиной, а после и вовсе приоделась в ярко-красный наряд на тонких бретельках. Многие считают, что вид Меган Маркл не соответствует стране, в которой она находится.

Накануне герцогиня Сассекская вновь появилась на глазах общественности в противоречивом образе. Супруга принца Гарри примерила легкое бежевое платье с глубоким V-образным вырезом в области груди. Меган Маркл обнажила свои плечи и спину и собрала волосы в пучок. Герцогиня также надела на себя несколько золотых украшений. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

„Ни здравого смысла, ни уважения к культуре. Ей следовало надеть одежду, прикрывающую плечи, руки и спину“, „Ей следовало изучить дресс-код страны, которую она посещает“, „Еще один чрезвычайно странный выбор наряда. Такое впечатление, что она пытается изобразить себя настолько далекой от королевской семьи, насколько это возможно“, — написали пользователи Сети.