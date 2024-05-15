Дизайнерские украшения с Aliexpress втридорога? Эстонский бренд обвинили в недобросовестности(17)
Журналисту RusDelfi на почту пришло анонимное письмо, в котором жалуются на то, что эстонский бренд украшений продает под своим именем изделия, якобы купленные на китайском сайте Aliexpress.
„Я хочу сохранить анонимность и поделиться информацией, которая может быть интересна жителям Эстонии. В Эстонии появился ювелирный бренд Onehe, который утверждает, что продает изделия эстонского дизайна, но это чистый обман, украшения заказываются на Aliexpress и стоят в 50 раз дороже для наших потребителей. Очень неприятная ситуация. Смущает и то, что владельцы бренда Onehe не постеснялись использовать в качестве рекламного лица известную эстонскую актрису Саару Пиус. Сегодня украшения можно найти как в Kaubamaja, так и в других эстонских дизайнерских магазинах, – было написано в письме.
Журналист запросила комментарий у ювелирного бренда. Креативный директор Onehe и ювелир София Халлик в тот же день предоставила развернутый ответ с приложенными фотографиями процесса создания украшений. По ее словам, серьги из качественных материалов просто не могут стоить так мало.