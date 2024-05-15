Культура
15.05.2024, 08:03

Дизайнерские украшения с Aliexpress втридорога? Эстонский бренд обвинили в недобросовестности

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Ювелир: мои дизайны вдохновляли и других производителей за рубежом
Эстонский бренд VS Aliexpress
Эстонский бренд VS Aliexpress
ФОТО: Erakogu

Журналисту RusDelfi на почту пришло анонимное письмо, в котором жалуются на то, что эстонский бренд украшений продает под своим именем изделия, якобы купленные на китайском сайте Aliexpress.

„Я хочу сохранить анонимность и поделиться информацией, которая может быть интересна жителям Эстонии. В Эстонии появился ювелирный бренд Onehe, который утверждает, что продает изделия эстонского дизайна, но это чистый обман, украшения заказываются на Aliexpress и стоят в 50 раз дороже для наших потребителей. Очень неприятная ситуация. Смущает и то, что владельцы бренда Onehe не постеснялись использовать в качестве рекламного лица известную эстонскую актрису Саару Пиус. Сегодня украшения можно найти как в Kaubamaja, так и в других эстонских дизайнерских магазинах, – было написано в письме.

Журналист запросила комментарий у ювелирного бренда. Креативный директор Onehe и ювелир София Халлик в тот же день предоставила развернутый ответ с приложенными фотографиями процесса создания украшений. По ее словам, серьги из качественных материалов просто не могут стоить так мало.

Дизайнер София Халлик: „Мы никогда не покупали и не перепродавали украшения с AliExpress“

Благодарю за предоставленную возможность высказать свое мнение по поводу деятельности бренда ONEHE. Прозрачность и доверие всегда были в основе философии моего ремесла.

Бренд ONEHE был запущен с целью сделать качественные повседневные украшения доступными для всех. Для достижения этой цели мы используем многогранную бизнес-стратегию – одна часть украшений из ассортимента ONEHE создается лично мной, а над созданием другой части работает команда дизайнеров нашего партнера производителя. Это позволяет нам обеспечить баланс между качеством и доступной ценой.

Хочу уточнить, что мы никогда не покупали и не перепродавали украшения с AliExpress. Наша приверженность качеству является основополагающей и значительно отличает ONEHE от более дешевых альтернатив из масс-маркета, которые часто можно встретить на подобных маркетплейсах.

Качество.

Мы строго следим за тем, чтобы каждое изделие, продаваемое под брендом ONEHE, соответствовало высоким стандартам. Мы выбираем такие материалы, как серебро 925 пробы, 18-каратное золотое покрытие, латунь и полудрагоценные камни за их долговечность и качество. Именно это отличает наши товары от похожих альтернатив с ценником до 5€, которые часто вызывают аллергию.

Оригинальность.

Примерно 30% каталога ONEHE составляют мои эксклюзивные дизайны, что гарантирует оригинальность коллекции. Даже те украшения, которые были разработаны нашими производителями и могут оказаться в коллекциях других брендов, тщательно отбираются и/или модифицируются, чтобы соответствовать нашим ценностям.

Прозрачность.

Мы открыто представляем нашу бизнес-модель – это сочетание моих личных разработок и курируемой коллекции. Благодаря анонимному отзыву мы посмотрели на наш сайт по-новому. Для большей прозрачности теперь в описании под каждым изделием есть пометка „Designed in-house“ для моих дизайнов и „Curated сollection“ для изделий, полученных из других источников. Это разделение поможет нашим клиентам делать осознанный выбор на основе личных предпочтений.

Что касается обвинений, связанных с эстонской актрисой Саарой Пиус, то привлечение узнаваемых личностей к продвижению продукции это стандартная практика в индустрии. Эта стратегия не является обманчивой, она отражает наши ценности.

Также хочу заметить, что тема плагиата, реплик и просто „вдохновения“ чужими дизайнами, это обыденная практика в индустрии. Некоторые из моих оригинальных дизайнов вдохновляли других производителей как в Эстонии, так и за рубежом. В том числе и очень крупные бренды вдохновлялись моими работами. Я рассматриваю это как комплимент.

К данному ответу прикрепляю изображения, демонстрирующие процесс создания Eros (сережек в форме сердца), подтверждающие оригинальность и творческий процесс, лежащий в основе одного из бестселлеров бренда.

Мы призываем всех посетить сайт или студию ONEHE в Таллинне, чтобы убедиться в качестве наших изделий и увидеть их явное отличие от тех, что предлагаются на Aliexpress. Мы очень ценим участие клиентов, которое отражается в прекрасных отзывах на наши украшения.

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RusDelfi
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