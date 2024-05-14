Любительский театр „Юность“ отметил 65-летие

Театром, который стал преемником Народного театра таллиннского Дома офицеров флота (ДОФ), последние 51 год руководит заслуженный деятель культуры ЭССР Нина Попова, под руководством которой было поставлено множество пьес, оперетт и сказок.

„Юность“ принимает активное участие в культурной жизни Таллинна и Эстонии, театр бывал на гастролях в Финляндии, Литве, Германии и Болгарии. Более 100 выходцев из народного театра играют в разных театрах мира, а также в Русском театре в Таллинне.