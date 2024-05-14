Культура
14.05.2024, 20:10

Любительский театр „Юность“ отметил 65-летие

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.

Театр отметил юбилей концертом. Поздравить коллектив пришли, в частности, председатель Центристской партии Михаил Кылварт, артисты и театральные деятели Александр Ильин, Борис Тух и Эдуард Теэ, а также творческие коллективы, тесно сотрудничающие с „Юностью“, пишет rusERR.

Театром, который стал преемником Народного театра таллиннского Дома офицеров флота (ДОФ), последние 51 год руководит заслуженный деятель культуры ЭССР Нина Попова, под руководством которой было поставлено множество пьес, оперетт и сказок.

„Юность“ принимает активное участие в культурной жизни Таллинна и Эстонии, театр бывал на гастролях в Финляндии, Литве, Германии и Болгарии. Более 100 выходцев из народного театра играют в разных театрах мира, а также в Русском театре в Таллинне.

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